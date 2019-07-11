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لئومي معكم كمان في المصالح التجارية الصغيرة



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قام بنك لئومي في الاسبوع الماضي، بمبادرة واسعة النطاق وخاصة من اجل تلبية احتياجات المصالح الصغيرة، حيث التقى مديرو الفروع ومديرو القطاعات التجارية وموظفو بنك لئومي، بالآلاف من صحاب المصالح التجارية الصغيرة في جميع أنحاء البلاد، في مصالحهم التجارية، بهدف فحص امكانيات تنمية وتطوير المصالح التجارية من خلال لئومي للأعمال، ومجموعة من الأدوات والحلول التي تمت ملاءمتها خصيصا لاحتياجات مصالحهم التجارية.


لئومي للأعمال - مجموعة شاملة من الخدمات والمنتجات البنكية لأصحاب المصالح التجارية الصغيرة، وتعتمد على 4 أسس: الخدمة والتوافر ، اقتراح قيمة بملاءمة شخصية، خبرة ومضمون عملي، خدمة حدد موعدا للمصالح التجارية وهي الخدمة الأولى في الجهاز البنكي، وخدمات ديجيتالية حديثة.. 

ايلون دحبش، رئيس قطاع الخدمات المصرفية في لئومي قال: "يواصل لئومي الريادة في الخدمات البنكية المتطورة للمصالح التجارية، والخطوة هذه ركيزة إضافية في تطبيق الخط الاستراتيجي للبنك، والذي جاء لتعميق نشاطاتنا لدى المصالح التجارية الصغيرة والتي تشكل نواة الاقتصاد ومحرك النمو المركزي للاقتصاد في البلاد. في الخطوة التي قمنا بها في الأسابيع الأخيرة، وصل مديرو الفروع ومديرو القطاعات التجارية في لئومي إلى الآلاف من المصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد، للقاءات واجتماعات شخصية مع أصحاب المصالح التجارية من أجل فحص ومرافقة واقتراح الحلول المتطورة والخدمات الخاصة التي تساعد في نمو مصالحهم التجارية.".




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