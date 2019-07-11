المطالبة, بإقامة, لجنة, صلح, نسائية, قطرية, لأول, مرة, في, البلاد,

جاء في بيان صادر عن ميسم مجدوب رئيسة لجنة الصلح النسائية القطرية :" كانت نجلاء في ربيعها التاسع عشر فقط

ديانا ابو قطيفان قتلت ولَم تتم العشرين قبل زفافها بأيامسوار قبلاوي قتلت أثناء تواجدها في الجامعة ، ايه مصاروة قتلت بوحشيه في استراليا ، سوزان وتد قتلت ودفنت تاركة طفلا رضيعاً وفتاة وحيدة ستعتني بأخيها.هذه هي قائمة هذا العام في الاشهر الأخيرة. هذا بالإضافة لأربع نساء يهوديات قتلن منذ مطلع العام.معظم الضحايا توجهن لطلب المساعدة، معظم النساء استغثن وطرقن أبواب الشرطة، وتصرفت السلطات بنفس النهج فيه تتحول الضحية لقنبلة موقوتة تريد الشرطة التخلص منها بأي وسيلة بدل إقصاء المعتدي ومعاقبته..هكذا انتهت حياة طالبات جامعه طموحات، ام حنونه وفتيات كن يحلمن بحياة سعيدة. وخطفتهن يد قاتل مجرم وحكمت عليهن بالإعدام دون وجه حق.قتل النساء بات عادياً في مجتمع قطعت أوصاله آفة العنف البغيضةجلسات الصلح مازال أعضاؤها رجالا يجلسون فى جلسات الصلح ينسون دور المرأة التى فقدت ابنها أو زوجها، لذلك كان لابد أن نقدر المرأة ونتحاور معها وأن يكون هناك رأى، فهى صاحبة دور أصيل فى هذه القضية وبدونها لن يكتمل الصلح، فهى الأم المكلومة على ابنها والزوجة التى ترملت من زوجها.ولن نسكت...نحن نطالب بتشكيل لجنة صلح نسائية قطرية الأولى بالبلاد بتطوع نساء قياديات وقويات. يأتي هذا العمل للسعي الى تحقيق أهداف التعايش السلمي والمساهمة في تطوير اشراك النساء في كل مبادرات ومشاريع بناء السلم ومفاوضات حل النزاعات وتعزيز قدرة النساء على مواجهة العنف والانذار المبكر وتبني ثقافة اللاعنف.هذا وقد وضحنا من قبل ان النساء المعنفات او التي تواجه مشاكل اسرية او زوجية تسعى باحثة عن شخص يسمعها ويحل مشكلتها قبل وقوعها وتأزمها، فما بالكم بوجود لجنة حل نزاعات نسائية مهنية قادرة ان تحل مئات المشاكل وبهذا تخفف الكثير من المصائب التي من الممكن ان تحدث لا قدر الله.نحن نطالب من كل لجان الصلح القطرية بتبنينا كلجنة صلح نسائية قطرية والاعتراف بنا ومشاركتنا بكل المشاكل التي تحدث والتي ممكن قدرة النساء اعلى بحل الأمور والنزاعات من قدرة الرجال.سوف تترتب قائمه رسمية لنساء سوف يتسجلون رسميا باللجنة.فاذا وصلك هذا البيان شخصيا فاعرفي بانك من ضمن المرشحين لاختيارك بلجنة الصلح وظهورك إعلاميا بشكل رسميفاذا كنت من المعنيات بالانضمام كل ما عليكي هو ارسال صورة هويتك مع سيرة ذاتية وصورة شخصية لاستعمالها للإعلام .كما انوه انني ميسم مجدوب لم اعلن البيان أعلاه لا يجهه كانت ولا للإعلام والصحافة وكل اللجان، الا من بعد تشكيل لجنة وعمل اجتماع اولي لكل الذي يتم اختيارهم. وتقسيم مهمات وتوضيج عمل واهداف اللجنه وتعيين متحدثين باسم اللجنة ووظائف أخرى.لإرسال السيرة الذاتية والصورة الشخصية وصورة الهوية الى رقمي الشخصي: 0509009162او على الايميل :Momo_55_14@hotmail.com