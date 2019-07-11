تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-11 14:54:18 اتهام مواطن 47 عاما من عرابة عثرت الشرطة خلال تفتيش سيارته على مسدس ورصاصات |  2019-07-11 14:41:12 د. منصور عباس للحكومة الإسرائيلية والغرفة التجارية: أوقفوا فورًا استيراد وبيع الأحذية المطبوع عليها الشهادتان |  2019-07-11 14:22:40 السفارة الإسرائيلية في عمان تحتفل بالذكرى ال 25 للسلام |  2019-07-11 14:13:25 المتابعة: ليبرمان الغريب المهاجر لن يقرر مصيرنا نحن أصحاب الوطن |  2019-07-11 14:30:57 لهذا السبب نشعر بالمرض في العطلة |  2019-07-11 13:35:16 المطالبة بإقامة لجنة صلح نسائية قطرية لأول مرة في البلاد |  2019-07-11 12:49:51 الكعبة على موعد مع التعامد الثاني للشمس |  2019-07-11 12:45:42 مبابي يتصدر أغلى 20 لاعبًا شابًا بالعالم- 261.6 مليون يورو |  2019-07-11 12:21:52 وزارة التّربية تنشر معطيات الصورة التّربويّة - ارتفاع %1.1 بنسبة الطلاب العرب الحاصلين على شهادات بجروت |  2019-07-11 12:20:43 طمرة: الشرطة تحذر من المفرقعات واطلاق النار بالافراح |  2019-07-11 12:08:53 بلدية باقة الغربية تتحدّى مخطط سكة الحديد |  2019-07-11 11:41:05 أسرع إنترنت في العالم.. اين تقع البلدان العربية في التصنيف؟ |  2019-07-11 11:35:45 المطران عطا الله حنا: القدس في خطر شديد وتتعرض لكارثة غير مسبوقة فكل شيء فلسطيني اسلامي او مسيحي مستهدف |  2019-07-11 11:29:57 لأول مرة: سلطة الإطفاء والإنقاذ تجري اختبارات تصنيف للمتقدمين لوظيفة رجال إطفاء من المجتمع العربي |  2019-07-11 11:17:16 حيفا:- تخليص عامل علق على رافعة بارتفاع 60 مترا |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عصائر الفاكهة قد تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت دراسة علمية موسعة أن تناول كميات كبيرة من المشروبات السكرية، حتى عصائر الفواكه يمكن أن يزيد خطر الإصابة بمرض السرطان.



ووجدت الدراسة، التي نشرت تفاصيلها صحيفة "الغارديان" البريطانية، مساء الأربعاء، أن هناك صلة بين الاستهلاك المنتظم لكل أنواع المشروبات السكرية واحتمال الإصابة بالمرض.


وقالت الدراسة التي أعدها باحثون فرنسيون في جامعة السوربون إن المعني بالمشروبات السكرية، عصير الفاكهة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.


وتتبعت الدراسة 100 ألف حالة على مدار 5 سنوات من أجل الوصول إلى هذه النتائج، التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية. 


وهذه أول دراسة تكتشف علاقة واضحة بين تناول السكر ومرض السرطان.


وتم جمع البيانات عبر استبيان تناول صحة تغذية عشرات الآلاف من الفرنسيين البالغين، و79 في المئة منهم نساء.


وكان على المشاركين تعبئة بيانات عن صحتهم وغذائهم مرتين خلال 24 ساعة، لمعرفة مقدار استهلاكهم من الطعام والشراب ونوعيته، وأثر ذلك على صحتهم.


وخلال الدراسة جرى تشخيص 2200 حالة سرطان، بما في ذلك 693 سرطانا من الثدي.


وكانت دراسات سابقة قد ربطت بين تناول المشروبات السكرية والسمنة، التي تؤدي في نهاية المطاف إلى السرطان، لكن الباحثين الفرنسيين يقولون إن السكر يؤدي بنفسه إلى السرطان.


ووجدت الدراسة أن ارتباط السرطان بعصائر الفواكه قوي تماما مثل الكولا، وذلك بعدما تقسيم العينة التي تشرب السكريات إلى واحدة تتناول العصائر فقط، وأخرى تتناول الكولا وحدها.


لكن كثيرين يطرحون سؤالا: هل ينبغي أن نقلع عن هذه المشروبات؟ تجيب الدكتورة ماتيلدا توفير التي قادت البحث إن الفكرة ليست تجنب هذه الأغذية بل "التوازن في استهلاكها".


ولفتت إلى أن التوصية التي تؤكد عليها العديد من وكالات الصحة العامة هي استهلاك أقل من كوب واحد من هذه المشروبات يوميا، وفي حال كان الإنسان يتناولها من وقت إلى آخر فذلك أفضل، ولن يواجه نتيجة ذلك أي تداعيات.


لكن شرب كوب واحد يوميا من هذه المشروبات، يرفع احتمال خطر الإصابة بمرض السرطان، بحسب الباحثة الفرنسية.


ولفتت إلى أن عصائر الفواكه أفضل قليلا من المشروبات الغازية، ذلك أنها تحتوي على بعض الفيتامينات وقليل من الألياف.




كلمات متعلقة

عصائر, الفاكهة, قد, تزيد, مخاطر, الإصابة, بالسرطان,

تابعونــا

لهذا السبب نشعر بالمرض في العطلة لهذا السبب نشعر بالمرض في العطلة 2019-07-11 | 14:30:57

يشعر كثيرون بوعكة صحية مفاجئة خلال فترة العطلات، التي خططوا لقضاء وقت ممتع...

تحذير علمي: هذه الصور على ملابس الأطفال سبب للسمنة تحذير علمي: هذه الصور على ملابس الأطفال سبب للسمنة 2019-07-10 | 16:59:44

أكد أطباء الأطفال أن صور "الدونات" و "الكب كيك" والكعك المحلي وغيرها، على ملابس...

لحم أحمر أقل.. عمر أطول لحم أحمر أقل.. عمر أطول 2019-07-10 | 13:30:42

أظهرت أدلة علمية جديدة ارتباط تناول اللحوم الحمراء بالمشاكل الصحية، لتؤكد...

ما مدى فعالية الوسائل البديلة لفرشاة الأسنان ؟ ما مدى فعالية الوسائل البديلة لفرشاة الأسنان ؟ 2019-07-10 | 11:30:59

يستخدم معظم الناس فرشاة الأسنان والمعجون والخيط لتنظيف أسنانهم، ولكن استخدام هذه...

دراسة واسعة تدحض فائدة "بدائل" شائعة لمواد غذائية! دراسة واسعة تدحض فائدة "بدائل" شائعة لمواد غذائية! 2019-07-10 | 09:25:52

وجدت دراسة رئيسية هامة أن معظم المكملات الغذائية لا توفر أي حماية ضد الوفاة...

أي دور تلعبه الأطعمة في ظهور حبّ الشباب والوقاية منه؟ أي دور تلعبه الأطعمة في ظهور حبّ الشباب والوقاية منه؟ 2019-07-09 | 20:38:43

يؤثّر نظامنا الغذائي على صحّة أجسامنا بشكل عام وصحة البشرة بشكل خاص، ولكن هل...

الهواء الملوث يقصر من عمر الأطفال 7 أشهر! الهواء الملوث يقصر من عمر الأطفال 7 أشهر! 2019-07-09 | 15:00:49

أشارت دراسة بريطانية جديدة إلى أن استنشاق الهواء الملوث يمكن أن يقصر حياة الأطفال...

المشي في الطبيعة يقضي على التوتر والتعب المشي في الطبيعة يقضي على التوتر والتعب 2019-07-09 | 12:30:03

كشفت دراسة حديثة أن المشي في الطبيعة له مفعول إيجابي ضدّ الشعور بالتوتر والتعب،...

دراسة: جيناتنا ليست الوحيدة المسؤولة عن السمنة! دراسة: جيناتنا ليست الوحيدة المسؤولة عن السمنة! 2019-07-09 | 11:00:32

يقول علماء في النرويج إنه لا يمكن إلقاء اللوم على علم الوراثة فقط فيما يخص الإصابة...

لماذا يُنصح بممارسة الرياضة في الوقت نفسه يوميا؟ لماذا يُنصح بممارسة الرياضة في الوقت نفسه يوميا؟ 2019-07-09 | 09:10:59

وجدت دراسة حديثة أن ممارسة التمارين الرياضية في الوقت نفسه يوميا يمكن أن يساعدك...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع ميار زيود . محمد واكد شابين الناصرة العفولة حادث طرق ذاتي انقلاب سيارة شرطة اسعاف سيارة أبو خلف كفر كنا طبريا اصابة اعتقال شين اعتداء على الشرطة الخلفية جنائية عنصرية محمد نحف قرية انتظار 23 عاما زاهر سعيد تمام زوجان يرزقان طفلهما البكراصابة جمانة شابة جرايسي تسكن أصلا 29 عاما من كفر كنا شاطئ شكمونه مدينة اشعاف رمبام وفاة انقاذ طالب الطب تشييع جثمان جنازة دير حنا مثواه الى الاخير مقبرة مجدي سالم رومانيا حادث ضحية عمل مصرع ورشة بناء تمديد اعتقال المشتبه دهس الناصرة شرطي المنطقة الصناعية المحكمة حتى يوم الجمعة مشتبهون الناصرة كوكائين سائل نيشر المطار من البيرو تسريب جثة عامل تايلندي زراعة سهل مدينة طمرة اسعاف اقرار وفاته خلفية جنائية لا كفركنا مواجهات حرق اطارات اغلاق شارع شرطة مصطفى نمر شعفاط اطلاق نار دهس عناصر امن القدس امن قوات الجيش الكلية العربية في حيفا تفتتح عامها الدراسي الجديد زكي كمال مشاركة واسعة طلاب تظاهرة رؤساء مجالس عربية درزية تقليص مزايا ضريبية كفر ياسيف مفرق مظاهرة القدس الاقصى اعتقال اطلاق سراح 6 معتقلي عكا احتراق دكان بقالة جسر الرزقاء اضرار جسيمة دون اصابات تذكر اطفاء شرطة اخماد لحوم مصادرة ابادة 10 طن ملحمة ذبح غير قانوني قرية دير الاسد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com