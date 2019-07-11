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الكعبة على موعد مع التعامد الثاني للشمس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلن رئيس الجمعية الفلكية في جدة بالسعودية، ماجد أبو زاهرة، أن سماء مدينة مكة المكرمة ستشهد الثلاثاء المقبل تعامد الشمس الثاني والأخير على الكعبة المشرفة لعام 2019.



وقال أبو زاهرة، إن "التعامد الثاني سيحدث مع عودة الشمس من مدار السرطان متجهة جنوبا إلى خط الاستواء، وتتوسط خط الزوال، وتصبح على استقامة واحدة مع الكعبة المشرفة التي يختفي ظلها وقت أذان الظهر".


وأضاف، أن "سبب الظاهرة يعود إلى ميلان محور دوران الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة، والذي يؤدي إلى انتقال الشمس بين مداري السرطان شمالا والجدي جنوبا مرورا بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس مرة كل عام".


وتابع، أن "أبرز استخدام لهذه الظاهرة الفلكية هو تحديد الاتجاه الصحيح نحو القبلة، خاصة في المناطق البعيدة عن مكة في الدول العربية والإسلامية والمناطق كافة التي تكون فيها الشمس فوق الأفق.. عن طريق استخدام قطعة من أي نوع مثبتة بشكل عمودي، وبمراقبة ظلها لحظة التعامد، فإن الاتجاه المعاكس لامتداد الظل يشير مباشرة نحو مكة بدقة توازي دقة التطبيقات الرقمية للهواتف الذكية".


وأشار إلى أن الظاهرة تستخدم كذلك في حساب محيط الكرة الأرضية بطريقة غير رقمية، وذلك باستخدام بعض الطرق البسيطة في علم الهندسة.


وحدث تعامد الشمس الأول لعام 2019 في شهر مايو الماضي، وسوف تعود وتتعامد مرة أخرى على الكعبة المشرفة في مايو عام 2020.




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