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دومينيك حوراني تطرح كليب ” يا عريس “



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



طرحت النجمة اللبنانية ” دومينيك حوراني ” عبر موقع يوتيوب أحدث كليباتها الغنائية بعنوان ” يا عريس ” بمشاركة ال DJ أحمد فيجو .



والأغنية تنتمي إلى نوعية الأغاني التي تتناسب مع حفلات الزفاف والمناسبات السعيدة في شكل مهرجان شعبي .

 الأغنية من كلمات محمد موافي .. وألحان وتوزيع أحمد فيجو .


وتم التصوير في دبي داخل ” كراج ستوديو ” شادي الرفاعي .. وقام بتصوير ومونتاج الكليب المخرج مينا عدلي .




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