دومينيك, حوراني, تطرح, كليب, ”, يا, عريس, “,

والأغنية تنتمي إلى نوعية الأغاني التي تتناسب مع حفلات الزفاف والمناسبات السعيدة في شكل مهرجان شعبي .الأغنية من كلمات محمد موافي .. وألحان وتوزيع أحمد فيجو .وتم التصوير في دبي داخل ” كراج ستوديو ” شادي الرفاعي .. وقام بتصوير ومونتاج الكليب المخرج مينا عدلي .

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