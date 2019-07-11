هندي, يعود, للحياة, أثناء, الإعداد, لجنازته,

ذكرت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية بأن شاب هندي يدعى ” غاندام كيران ” يبلغ من العمر 18 عاما استيقظ أثناء مراسم جنازته مما أذهل أفراد أسرته الحزينة .

وكان غاندام قد دخل في غيبوبة الأسبوع الماضي بعد إصابته بالتهاب شديد في الكبد حيث قال الأطباء لعائلته إنه لن يفيق من الغيبوبة .في حين كانت والدته ” سيداما ” تلبسه ملابس حرق المتوفى وفقا للتقاليد الهندوسية لاحظت شيئا جعلها تتوقف وتدرك أن ابنها مازال حيا .وقالت : ” لقد صدمت عندما لاحظت الدموع في عين ابني ونبهت أقاربي الذين اتصلوا على الفور بطبيب محلي في قرية بيلالاماري ” .وأخبرهم الطبيب أن قلب غاندام مازال ينبض وإنه من الجيد إنه ظل على أجهزة التنفس الصناعي .وأوضحت أنه عندما أعلن الأطباء في مستشفى حيدر أباد الخاص عن وفاة غاندام أبقته عائلته متصلا بأجهزة دعم الحياة حتى يتمكن من أخذ أنفاسه الأخيرة في مسقط رأسه ” .وفي غضون 3 أيام من رصد علامات الحياة على غندام في جنازته بدأ الشاب المحظوظ يتعافى ويتحدث وهو الآن يحصل على العلاج لحالة كبده .