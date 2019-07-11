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هندي يعود للحياة أثناء الإعداد لجنازته



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكرت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية بأن شاب هندي يدعى ” غاندام كيران ” يبلغ من العمر 18 عاما استيقظ أثناء مراسم جنازته مما أذهل أفراد أسرته الحزينة .



وكان غاندام قد دخل في غيبوبة الأسبوع الماضي بعد إصابته بالتهاب شديد في الكبد حيث قال الأطباء لعائلته إنه لن يفيق من الغيبوبة .

 في حين كانت والدته ” سيداما ” تلبسه ملابس حرق المتوفى وفقا للتقاليد الهندوسية لاحظت شيئا جعلها تتوقف وتدرك أن ابنها مازال حيا .


 وقالت : ” لقد صدمت عندما لاحظت الدموع في عين ابني ونبهت أقاربي الذين اتصلوا على الفور بطبيب محلي في قرية بيلالاماري ” .


وأخبرهم الطبيب أن قلب غاندام مازال ينبض وإنه من الجيد إنه ظل على أجهزة التنفس الصناعي .


وأوضحت أنه عندما أعلن الأطباء في مستشفى حيدر أباد الخاص عن وفاة غاندام أبقته عائلته متصلا بأجهزة دعم الحياة حتى يتمكن من أخذ أنفاسه الأخيرة في مسقط رأسه ” .


وفي غضون 3 أيام من رصد علامات الحياة على غندام في جنازته بدأ الشاب المحظوظ يتعافى ويتحدث وهو الآن يحصل على العلاج لحالة كبده .




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