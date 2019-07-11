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مبابي يتصدر أغلى 20 لاعبًا شابًا بالعالم- 261.6 مليون يورو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تصدر الدولي الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، قائمة أغلى لاعبي كرة القدم تحت (21 عامًا)، للعام الثاني على التوالي.



فقد ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، اليوم الخميس، أن قيمة مبابي السوقية تقدر بـ261.6 مليون يورو، بحسب القائمة التي نشرتها شركتا "سوكرز" و"برايم تايم سبورت".


وأشارت الصحيفة إلى عدم وجود أي إسباني، ضمن القائمة التي تشمل أغلى 20 لاعبًا في العالم، وذلك لأول مرة منذ إنشاء هذا التصنيف.


ويعتمد التصنيف على عمر اللاعب ومركزه وناديه، وعقده والقيمة السوقية والمباريات الدولية والأهداف ودقائق اللعب، إلى جانب سجل الإصابات.


ويحتل مبابي الصدارة بأكثر من ضعف القيمة المالية لأقرب منافسيه، الإنجليزي جادون سانشو، جناح دورتموند، والذي تقدر قيمته بـ120.3 مليون يورو، في حين يحتل الهولندي ماتياس دي ليخت، لاعب أياكس، المركز الثالث (74.5 مليون يورو).


ويتصدر سانشو قائمة المواهب الشابة الواعدة من إنجلترا، والتي تملك أكبر عدد من اللاعبين الحاضرين في هذا التصنيف.


ومن الأسماء الأخرى المدرجة في القائمة، ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول (73.6 مليون)، وفيل فودين لاعب وسط مانشستر سيتي (40.8 مليون)، وديكلان رايس مدافع وست هام (39 مليونا)، وريان سيسينون لاعب وسط فولهام (33.8 مليونا) وكالوم هدسون أودوي جناح تشيلسي (31.7 مليون).


وتحتل فرنسا المرتبة الثانية خلف إنجلترا، فبعد كيليان مبابي يتواجد ماتيو جندوزي، لاعب وسط آرسنال (42.8 مليون)، وحسام عوار نجم ليون (41.6 مليون)، وإبراهيما كوناتي ظهير لايبزيج (36.3 مليون).


وتمتلك البرازيل فينيسيوس جناح ريال مدريد (60.2 مليون)، وزميله في الفريق الملكي رودريجو جويس (35.3 مليون)، بينما تحضر إيطاليا بدوناروما حارس ميلان (67.9 مليون)، وزانيولو لاعب وسط روما (45.3 مليون).


وهناك ممثل واحد لكل من البرتغال (جواو فيليكس)، وألمانيا (هافرتز) وهولندا (دي ليخت)، والولايات المتحدة (بوليسيتش)، ونيجيريا (سامو تشوكويز).


تصوير - afp




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