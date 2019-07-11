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وزارة التّربية تنشر معطيات الصورة التّربويّة - ارتفاع %1.1 بنسبة الطلاب العرب الحاصلين على شهادات بجروت



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* ارتفاع  ب- %1.7 بنسبة الحاصلين على شهادات بجروت ( من %68.2 ل- %69.9 ) ترجمة ذلك 6,000 طالبا جديدا  يحصلون على شهادة بجروت .


* ارتفاع ب- %1.2 بنسبة الحاصلين على 5 وحدات بجروت بموضوع الرّياضيّات من %14.3 ل-% 15.5 .


* ارتفاع ب- %2 بنسبة الحاصلين على 5 وحدات لغة انجليزيّة من %35.7 ل- %37.7 .


* ارتفاع ب- %3 بنسبة الطلاب الذين أبدوا  رغبة في التّعلّم من %50 ل- %53 .


* تحسّن بنسبة %2 بالشّعور بالتّقرّب والاهتمام بين المعلّمين  والطلاب من % 43 ل- %45.


* نسبة التّسرّب بقيت كما هي %1.2 



وزير التّربية الحاخام رافي بيرس:

بداية الوزير هنّأ الطلاب ، المعلّمين والمديرين على العمل المبارك الذي يقومون به مؤكّدا على أهميّة معطيات الصّوره التّربويّة مشيرا بأنّه سيقوم بكل ما يجب لضمان استمرار هذا المؤشّر الايجابي. .موضوع مهم سلّط الوزير عليه الأضواء هو موضوع التّربية للقيم قيم الانتماء، العطاء،  التّداخل الاجتماعي حيث أعلن بأنّه سيكون هذا الموضوع هو الموضوع الرئيسي في  العام الدّراسي القادم وفي هذا الصّدد قال الوزير بأنّه يريد أن يرفع نسبة الطلاب المشتركين في العمل التّطوّعي ،الانتماء وأطر الشّبّيبة المختلفة. الوزير بيرس اضاف كذلك بأنّه سيكون تركيز كبير على موضوع الحد من ظاهرة العنف في المؤسّسات التّعليميّة وفي شبكات التّواصل الاجتماعيّة وسيكون عمل جاد على تذويت قيم التّسامح وتقبّل الآخر.


بموضوع المعلّمين شدّد الوزير على أهميّة اختيار المعلّمين الأفضل لجهاز التّعليم وبناء وتعزيز أسس الاحترام  المتبادل  بين المعلّمين والطلاب وأنّه سيستثمر جهودا كبيرا في صقل شخصيّة طالب يحمل بريقا في عينيه يستطيع أن يتأقلم مع التّحدّيات الموجودة ويستطيع أن يكون مشاركا في بناء مستقبل الدّولة .الوزير بيرس قال أيضا بأنّه علينا صقل وبناء هويّة شخصيّة للطالب والعمل وفق وثيقة الاستقلال كذلك توفير الفرص لكل المواطنين من جميع الطوائف على أسس المساواه والاحترام المتبادل .



المدير العام للوزارة، شموئيل أبواب: 


أبارك النتائج التي تظهر من الصّورة التّربويّة والتي تشير الى استمرار الارتفاع. نحن نرى تحسّنا بجميع المجالات في التّحصيل العلمي وفي التّربية للقيم . نرى أكثر طلابا يحصلون على شهادة بجروت ، أكثر طلابا يتقدّمون ل- 5 وحدات في الرّياضيّات واللغة الانجليزيّة ، أكثر تحسّنا في العلاقة بين الطلاب والمعلّمين . وزارة التّربية تستثمر الكثير من الموارد وتقوم بجهود كبيرة  لتطوير جهاز التّربية  وهي فرصة لأقول شكرا لكل المديرين والمعلّمين الذين يعملون ليل نهار لضمان نجاح الطلاب . هم يستحقّون كل تقدير واحترام .



الصّورة التّربوية تعتمد في أساسها على أربعة معايير :

1. التعلّم والتّحصيل : 


ارتفاع  ب- %1.7 بنسبة الحاصلين على شهادات بجروت ( من %68.2 ل- %69.9 ) ترجمة ذلك 6,000 طالبا جديدا  يحصلون على شهادة بجروت .


* ارتفاع ب- %1.2 بنسبة الحاصلين على 5 وحدات بجروت بموضوع الرّياضيّات من %14.3 ل-% 15.5 .


* ارتفاع ب- %2 بنسبة الحاصلين على 5 وحدات لغة انجليزيّة من %35.7 ل- %37.7 .


* ارتفاع ب- %3 بنسبة الطلاب الذين أبدوا عن رغبة في التّعلّم من %50 ل- %53 .


* تحسّن بنسبة %2 بالشّعور بالتّقرّب والاهتمام بين المعلّمين  والطلاب من % 43 ل- %45.


* ارتفاع سلبي بموضوع نزاهة الامتحان، ارتفاع بعدد الدّفاتر الملغيّة من %1 ل- %1.1 



2. التّربية للقيم والمناخ التّعليمي:

* ارتفاع طفيف بموضوع التّداخل الاجتماعي من %56 ل- %57  هذا الموضوع توليه الوزارة اهتماما كبيرا حيث تمّ تشجيع الطلاب للتّطوّع في حركات ومنظّمات الشّبّيبة وفي الأطر المختلفة .


ارتفاع بموضوع احترام وتقبّل الآخر من %73ل- %76 وطرأ تحسّن بالعلاقة بين الطلاب والمعلّمين من %43ل- %45 .


3. التّسرّب: لم يطرأ أي تغيير نسبة التّسرّب بقيت %1.2 ونسبة مرافقة الطالب والاهتمام بعدم تركه للمدرسة حافظت على نفسها تقريبا %80 .رغم أنّه مقارنة مع  معطيات الثّلاث السنوات السابقة فقد طرأ انخفاض بنسبة التّسرب من %1.5 ل- %1.2 فقد قلّ العدد ب- 1,330 طالبا من 8,671 ل- 7,341 طالبا .


4. الطاقم التّربوي: 

ارتفاع بنسبة %4 باستيعاب ومرافقة موظّفي جهاز التّربية  من %68 ل- %72 كذلك الأمر في العمل الجماعي كطاقم طرأ ارتفاع من %74 ل- %76 . المعلّمون عبّروا عن رضاهم من العمل وطرأ ارتفاع بعدد المعلّمين الذين شاركوا بتأهيل مهني أو استكمال  من %38 ل- %40 .


معطيات أخرى تظهر من الصّورة التّربويّة بأنّ عدد الطلاب الذين حصلوا على شهادة تأهيل تكنولوجي 27,134 طالبا و- 20,758 طالبا تمّ دمجهم في أطر التّربية الخاصّة و- %43.4 معلّما حصلوا على الّلقب الثّاني أو أكثر .


أمّا نتائج المجتمع متحدّث اللغة العربيّة فكانت على النّحو التّالي:

1. الحاصلون على شهادة بجروت (من الطلاب الذين يتعلّمون في الصّف الثّاني عشر ) الثّلاث سنوات الأخيرة .

المجتمع العربي ( لا يشمل جهاز التّربية في القدس) : استمرار الارتفاع في الثّلاث سنوات الأخيرة ،هذا العام طرأ ارتفاع بنسبة %1.1 ( من %60.3 ل- %63.7 ل- %64.8 ) .

المجتمع الدّرزي: طرأ ارتفاع بنسبة %3.1 ( من %71.2 ل- %79.1 ل- %82.2 ) .

المجتمع البدوي في الجنوب : طرأ ارتفاع بنسبة %0.5  (من  %46.6 ل- %51.6ل- % 52.1 ) .


بجروت: 5 وحدات رياضيّات : 

المجتمع العربي لا يشمل شرقي القدس طرأ ارتفاع ( العام 2016 النسبة %8.15 ، العام 2017 النّسبة %10.29  وفي العام 2018 النّسبة  %10.58 ).


المجتمع الدّرزي طرأ ارتفاع ( العام 2016  %12.45 ، العام 2017 النّسبة %16  وفي العام 2018 النّسبة % 16.63 )


المجتمع البدوي في الجنوب: طرأ ارتفاع ( العام 2016 النّسبة %3.2 ، العام 2017 النّسبة  %4.25 وفي العام 2018 : النسبة %4.33 ) .



بجروت: 5 وحدات لغة انجليزيّة : 

المجتمع العربي لا يشمل شرقي القدس طرأ ارتفاع ( العام 2016 النسبة %15.81 ، العام 2017 النّسبة %19.05 وفي العام 2018 النّسبة  %20.45 ).


المجتمع الدّرزي طرأ ارتفاع ( العام 2016  %22.92 ، العام 2017 النّسبة %29.28  وفي العام 2018 النّسبة % 32.72 )


المجتمع البدوي في الجنوب: طرأ ارتفاع ( العام 2016 النّسبة %6.67 ، العام 2017 النّسبة  %9.58 وفي العام 2018 : النسبة %9.68 ) .


أما عدد الدّفاتر الملغيّة :

المجتمع العربي: ارتفعت في العام 2017 من %2.16 لنسبة %2.83 في العام 2018 .

المجتمع الدّرزي: ارتفعت من %1.14 في العام 2017 لنسبة %1.46 في العام 2018 .

المجتمع البدوي في الجنوب: ارتفعت من %4.55 لنسبة 5.25 في العام 2018 .


نسبة التّسرب: 

المجتمع العربي : طرأ انخفاض في العام 2017 كانت النّسبة 1.4  وفي العام 2018 النّسبة %1.3 .

المجتمع الدّرزي: من 0.8 في العام 2017 لنسبة %0.7 في العام 2018 .

المجتمع البدوي في الجنوب:  ارتفاع طفيف من %2.5 في العام 2017 لنسبة %2.8 في العام 2018 .




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