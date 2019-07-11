طمرة:, الشرطة, تحذر, من, المفرقعات, واطلاق, النار, بالافراح,

مركز الشرطة الجماهيرية بمدينة طمرة اصدر بيانا للمواطنين يحذر من مخاطر استعمال المفرقعات واطلاق النار خلال موسم الافراح.

وفي حديث مع الضابط هاني سواعد قال : "بمناسبة حلول موسم الافراح بداية نهنئ جميع المواطنين املين ان تعم الفرحة اجواء المدينة بأكملها , وكما هو معلوم لدى الجميع ان اطلاق النار والمفرقعات يشكل خطرا كبيرا على حياة كل من يتواجد في الفرح ويزعج المواطنين جميعا كما ويعتبر ذلك مخالفا للقانون ويعاقب عليها القانون وان المسؤولية المباشرة تقع على صاحب الفرح".لذلك راينا ان ننوه ونحذر الجميع من هذه الظاهرة المنبوذة والخطيرة التي يعاقب عليها القانون وعليه نتوجه الى كل من يهمه الامر وبالذات صاحب الفرح نفسه ولكل من يملك سلاحا ايا كان نوعه بعدم استعمال السلاح والمفرقعات في الافراح وكثيرا ما الت النتائج الى تحويل الفرح لمأساة اضافة الى مشاكل عديدة جميعكم في غنى عنها.