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أسرع إنترنت في العالم.. اين تقع البلدان العربية في التصنيف؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يحتاج تحميل مقطع فيديو من شبكة الانترنت يصل حجمه إلى 5 غيغابايت في اليمن إلى 30 ساعة، ليحتل اليمن بذلك المرتبة الأخيرة في العالم بسرعة الإنترنت التي تصل لـ0,38 ميغابت/ ثانية.



يحتل اليمن المرتبة الأخيرة عالميا بسرعة الإنترنت في المرتبة 207 عالميا، بحسب إحصائية نشرها موقع "cable.co" البريطاني.


وبحسب الموقع فإن دولة الإمارات العربية المتحدة جاءت في مقدمة البلدان العربية من حيث سرعة الإنترنت، لتحتل المرتبة 67 عالميا حيث يحتاج تحميل مقطع فيديو بحجم 5 غيغابايت، إلى حوالي الساعة و10 دقائق.


بينما احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 107 عالميا، ليستغرق تحميل مقطع فيديو بحجم 5 غيغابايت إلى ساعتين و9 دقائق، بينما يحتاج إلى سبع ساعات ودقيقة في مصر التي جاءت في المرتبة 173 عالميا.


بينما احتل العراق المرتبة 180 عالميا، حيث يحتاج تحميل مقطع فيديو بنفس الحجم إلى 8 ساعات و11 دقيقة في الوقت الذي احتلت فيه سوريا المرتبة 195، فلتحميل مقطع فيديو بذات الحجم يحتاج لـ12 ساعة ودقيقتين.


هذا وتصدرت تايوان قائمة البلدان التي تملك أسرع إنترنت في العالم الذي تصل سرعته إلى 85 ميغابت/ الثانية، وخلفها سنغافورة.




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