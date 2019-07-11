أسرع, إنترنت, في, العالم.., اين, تقع, البلدان, العربية, في, التصنيف؟,

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ذكرت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية بأن شاب هندي يدعى ” غاندام كيران ” يبلغ من...
في سابقة فريدة من نوعها، قفز مغامر في أخطر شلال في العالم وخرج إلى اليابسة لوحده...
باشر موقع "تويتر" فرض رقابة مشددة لرصد التغريدات المرتبطة بالدين والتي تحض على...
أطلقت الشركة المنتجة لفيلم سبايدرمان مقطعاً مصوراً مدته 58 ثانية، يظهر بطل...
وجهت محكمة روشفور الفرنسية تهمة "الإزعاج الصوتي" للديك "موريس"، على خلفية شكوى...
صور شاهد عيان، من أصدقاء شاب روسي، فيديو فريدا لصديقه وهو يطعم دبا بريا أسود بيديه...
لقي صياد سمك فلبيني حتفه، بعد أن ابتلع بطريق الخطأ سمكة حية أثناء رحلة صيد رافقه...
قبل 22 عاما، تعرضت جوهرة ثمينة للسرقة من فندق إيطالي، لكن النزاع القضائي، بشأن...
أوضحت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية أن هناك غرفة سرية داخل قبر توت عنخ آمون ربما تضم...
قاومت سمكة ضخمة من نوع Giant barb صنارة صياد بريطاني مدة 80 دقيقة، قبل أن يتمكن من...