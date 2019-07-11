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لأول مرة: سلطة الإطفاء والإنقاذ تجري اختبارات تصنيف للمتقدمين لوظيفة رجال إطفاء من المجتمع العربي



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جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي:



أجريت خلال الأسبوع الجاري، وعلى مدار 4 أيام، اختبارات التصنيف للمتقدمين لوظيفة رجال إطفاء ضمن المناقصة التي أعلن عنها للمجتمع العربي بشكل خاص في خطوة تحدث لأول مرة، وذلك من اجل استيعاب عشرات رجال الإطفاء العربي للعمل في سلطة الإطفاء والإنقاذ وتأهيلهم لخدمة بلداتهم ومناطقهم في محطات الإطفاء التي افتتحت أو سيتم افتتاحها في البلدات العربية مثل رهط وحورة وشفاعمرو، وفي المستقبل القريب في عرابة وبيت جن وغيرها.


قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ، الجنرال ديدي سيمحي، تواجد خلال الاختبارات وأعرب عن سعادته الغامرة بهذه الخطوة الأولى والفريدة من نوعها من اجل استيعاب عشرات الشبّان من المجتمع العربي للعمر في سلطة الإطفاء والإنقاذ كرجال إطفاء، مشيرًا الى أنّ هذه المناقصة هي واحدة من ضمن العديد من المشاريع والأنشطة المخصصة للمجتمع العربي والتي باشرنا بها خلال العامين الماضيين من أجل تعزيز تواجد الإطفاء والإنقاذ في المجتمع العربي، ومن ضمنها تأهيل وحدات متطوعات ومتطوعين ودمج أكاديميين عرب للعمل في الإطفاء والإنقاذ وغيرها.




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