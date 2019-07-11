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حيفا:- تخليص عامل علق على رافعة بارتفاع 60 مترا



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بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي:


عمل رجال إطفاء وإنقاذ من وحدة الإنقاذ الخاصة على تخليص عامل فقد وعيه خلال عمله في ورشة بناء بشارع "يتسيأت اروبا" في مدينة حيفا، وعلق داخل غرفة تحكم رافعة على ارتفاع 6 امتار تقريبًا.


رجال الإطفاء والإنقاذ عملوا في المكان باستخدام معدات خاصة.




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