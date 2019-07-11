تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-11 14:54:18 اتهام مواطن 47 عاما من عرابة عثرت الشرطة خلال تفتيش سيارته على مسدس ورصاصات |  2019-07-11 14:41:12 د. منصور عباس للحكومة الإسرائيلية والغرفة التجارية: أوقفوا فورًا استيراد وبيع الأحذية المطبوع عليها الشهادتان |  2019-07-11 14:22:40 السفارة الإسرائيلية في عمان تحتفل بالذكرى ال 25 للسلام |  2019-07-11 14:13:25 المتابعة: ليبرمان الغريب المهاجر لن يقرر مصيرنا نحن أصحاب الوطن |  2019-07-11 14:30:57 لهذا السبب نشعر بالمرض في العطلة |  2019-07-11 13:35:16 المطالبة بإقامة لجنة صلح نسائية قطرية لأول مرة في البلاد |  2019-07-11 12:49:51 الكعبة على موعد مع التعامد الثاني للشمس |  2019-07-11 12:45:42 مبابي يتصدر أغلى 20 لاعبًا شابًا بالعالم- 261.6 مليون يورو |  2019-07-11 12:21:52 وزارة التّربية تنشر معطيات الصورة التّربويّة - ارتفاع %1.1 بنسبة الطلاب العرب الحاصلين على شهادات بجروت |  2019-07-11 12:20:43 طمرة: الشرطة تحذر من المفرقعات واطلاق النار بالافراح |  2019-07-11 12:08:53 بلدية باقة الغربية تتحدّى مخطط سكة الحديد |  2019-07-11 11:41:05 أسرع إنترنت في العالم.. اين تقع البلدان العربية في التصنيف؟ |  2019-07-11 11:35:45 المطران عطا الله حنا: القدس في خطر شديد وتتعرض لكارثة غير مسبوقة فكل شيء فلسطيني اسلامي او مسيحي مستهدف |  2019-07-11 11:29:57 لأول مرة: سلطة الإطفاء والإنقاذ تجري اختبارات تصنيف للمتقدمين لوظيفة رجال إطفاء من المجتمع العربي |  2019-07-11 11:17:16 حيفا:- تخليص عامل علق على رافعة بارتفاع 60 مترا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ارتفاع في عدد عمليات زراعة الكلى مقارنة مع العام المنصرم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



يستدل من معطيات نشرها المركز الوطني لزراعة الأعضاء التابع لوزارة الصحة أنه في العام المنصرم أجريت ثلاثمئة واثنتين وتسعين (392) عملية زراعة كلية، مئتان واحدى وثلاثون (231) منها تمت بفضل تبرعات من أشخاص أحياء. 



وبلغ عدد الكلى المتبرعة منهم في العام الذي سبقه مئتين واثنتين وعشرين (222) حيث أجريت خلال هذه الفترة ثلاثمئة وتسع وخمسون عملية جراحية من هذا القبيل.


كما تشير المعطيات الى أنه في إسرائيل يعيش حاليا ثمانمائة وأربعون مريضا بحاجة للتبرع بالكلى.




كلمات متعلقة

ارتفاع, في, عدد, عمليات, زراعة, الكلى, مقارنة, مع, العام, المنصرم,

تابعونــا

اتهام مواطن 47 عاما من عرابة عثرت الشرطة خلال تفتيش سيارته على مسدس ورصاصات اتهام مواطن 47 عاما من عرابة عثرت الشرطة خلال تفتيش سيارته على مسدس ورصاصات 2019-07-11 | 14:54:18

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: الشرطة تلقي القبض...

د. منصور عباس للحكومة الإسرائيلية والغرفة التجارية: أوقفوا فورًا استيراد وبيع الأحذية المطبوع عليها الشهادتان د. منصور عباس للحكومة الإسرائيلية والغرفة التجارية: أوقفوا فورًا استيراد وبيع الأحذية المطبوع عليها الشهادتان 2019-07-11 | 14:41:12

قام عضو الكنيست د. منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية)،...

السفارة الإسرائيلية في عمان تحتفل بالذكرى ال 25 للسلام السفارة الإسرائيلية في عمان تحتفل بالذكرى ال 25 للسلام 2019-07-11 | 14:22:40

أقامت السفارة الإسرائيلية في عمان حفل استقبال بمناسبة حلول 25 عامًا على توقيع...

المتابعة: ليبرمان الغريب المهاجر لن يقرر مصيرنا نحن أصحاب الوطن المتابعة: ليبرمان الغريب المهاجر لن يقرر مصيرنا نحن أصحاب الوطن 2019-07-11 | 14:13:25

لجنة المتابعة تدعو لملاحقة قضائية ضد بلدية العفولة التي تقود حملات تحريض ضد العرب...

المطالبة بإقامة لجنة صلح نسائية قطرية لأول مرة في البلاد المطالبة بإقامة لجنة صلح نسائية قطرية لأول مرة في البلاد 2019-07-11 | 13:35:16

جاء في بيان صادر عن ميسم مجدوب رئيسة لجنة الصلح النسائية القطرية :" كانت نجلاء في...

طمرة: الشرطة تحذر من المفرقعات واطلاق النار بالافراح طمرة: الشرطة تحذر من المفرقعات واطلاق النار بالافراح 2019-07-11 | 12:20:43

مركز الشرطة الجماهيرية بمدينة طمرة اصدر بيانا للمواطنين يحذر من مخاطر استعمال...

بلدية باقة الغربية تتحدّى مخطط سكة الحديد بلدية باقة الغربية تتحدّى مخطط سكة الحديد 2019-07-11 | 12:08:53

عقد صباح اليوم اجتماع في بلدية باقة الغربية من أجل التباحث في مواجهة الخطر الداهم...

المطران عطا الله حنا: القدس في خطر شديد وتتعرض لكارثة غير مسبوقة فكل شيء فلسطيني اسلامي او مسيحي مستهدف المطران عطا الله حنا: القدس في خطر شديد وتتعرض لكارثة غير مسبوقة فكل شيء فلسطيني اسلامي او مسيحي مستهدف 2019-07-11 | 11:35:45

استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس وفدا من...

لأول مرة: سلطة الإطفاء والإنقاذ تجري اختبارات تصنيف للمتقدمين لوظيفة رجال إطفاء من المجتمع العربي لأول مرة: سلطة الإطفاء والإنقاذ تجري اختبارات تصنيف للمتقدمين لوظيفة رجال إطفاء من المجتمع العربي 2019-07-11 | 11:29:57

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...

حيفا:- تخليص عامل علق على رافعة بارتفاع 60 مترا حيفا:- تخليص عامل علق على رافعة بارتفاع 60 مترا 2019-07-11 | 11:17:16

بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة متوسطة سائق شاب علق داخل سيارة حادث طرق مروع سيارتين بين اسعاف شرطة مستشفى الاقصى البلدة القديمة القدس اجواء حذر ترقب شرطة المسجدسليم رضى مصرع مجد شمس انقلاب تراكتور كرم تفاح حادث عمل سخنين فريق اتحاد ابناء مكابي تل ابيب نصف نهائي كأس الدولة مباراة غدا الخميس ستاد حيفا لقاء جمهور تشييع جثمان نشأت ملحم قرية عرعره اليوم الاحد جثة شاب حي العمال الناصرة العثور التحقيق ملابسات الحادث شاب امين عمر دراوشة 19 عاما اكسال مصرع شاب طعن صور باهر القدس شجار عائلات مقتل شرقي عائلة دوابشة اعتقال مشتبهين مصرع الام الاب الابن اصابة دومااريتيري عامل اصابة مصرع ظنا انه احد منفذي العملية بئر السبع محطة مركزية اطلاق نار مخزن العاب امسر تكروري أنس عابد قلنسوة نارية القرية التعاونية موشاف فورات قرب قلنسوة الطيرة اصابة خطيرة شرطة اسعاف اطفجمال ماضي عكا جريمة قتل اصابة نجله خصومة بين عائلتين اعتقال مشتبهين الطعن حارس امن القطار الخفيف القدس الفتى القاصر جبل الشيخ ثلوج موقع تزلج فتح ابوابه استقبال المتنزهين زوار مصرع الشاب صبحي شقير كفر قاسم حادث طرق مروع قرب سلفيت شارع 505 حصان دهس طعن محمد الهواشلة شاب عربي ضواحي ديمونا الشرطة تحقق خلفية جنائية على ما يبدو
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com