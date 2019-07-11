ارتفاع, في, عدد, عمليات, زراعة, الكلى, مقارنة, مع, العام, المنصرم,

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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: الشرطة تلقي القبض...
قام عضو الكنيست د. منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية)،...
أقامت السفارة الإسرائيلية في عمان حفل استقبال بمناسبة حلول 25 عامًا على توقيع...
لجنة المتابعة تدعو لملاحقة قضائية ضد بلدية العفولة التي تقود حملات تحريض ضد العرب...
جاء في بيان صادر عن ميسم مجدوب رئيسة لجنة الصلح النسائية القطرية :" كانت نجلاء في...
مركز الشرطة الجماهيرية بمدينة طمرة اصدر بيانا للمواطنين يحذر من مخاطر استعمال...
عقد صباح اليوم اجتماع في بلدية باقة الغربية من أجل التباحث في مواجهة الخطر الداهم...
استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس وفدا من...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...
بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...