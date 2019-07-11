ارتفاع, في, عدد, عمليات, زراعة, الكلى, مقارنة, مع, العام, المنصرم,

يستدل من معطيات نشرها المركز الوطني لزراعة الأعضاء التابع لوزارة الصحة أنه في العام المنصرم أجريت ثلاثمئة واثنتين وتسعين (392) عملية زراعة كلية، مئتان واحدى وثلاثون (231) منها تمت بفضل تبرعات من أشخاص أحياء.

وبلغ عدد الكلى المتبرعة منهم في العام الذي سبقه مئتين واثنتين وعشرين (222) حيث أجريت خلال هذه الفترة ثلاثمئة وتسع وخمسون عملية جراحية من هذا القبيل.كما تشير المعطيات الى أنه في إسرائيل يعيش حاليا ثمانمائة وأربعون مريضا بحاجة للتبرع بالكلى.