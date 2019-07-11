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اخر الاخبار
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2019-07-11 14:41:12
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2019-07-11 14:13:25
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2019-07-11 14:30:57
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2019-07-11 13:35:16
المطالبة بإقامة لجنة صلح نسائية قطرية لأول مرة في البلاد
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2019-07-11 12:45:42
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2019-07-11 12:08:53
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2019-07-11 11:35:45
المطران عطا الله حنا: القدس في خطر شديد وتتعرض لكارثة غير مسبوقة فكل شيء فلسطيني اسلامي او مسيحي مستهدف
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لأول مرة: سلطة الإطفاء والإنقاذ تجري اختبارات تصنيف للمتقدمين لوظيفة رجال إطفاء من المجتمع العربي
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2019-07-11 11:17:16
حيفا:- تخليص عامل علق على رافعة بارتفاع 60 مترا
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أكبر سفينة في العالم تعمل بالطاقة الشمسية
2019-07-11 10:43:23
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أكبر سفينة في العالم تعمل بالطاقة الشمسية
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