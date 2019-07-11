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2019-07-11 14:41:12
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2019-07-11 14:22:40
السفارة الإسرائيلية في عمان تحتفل بالذكرى ال 25 للسلام
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2019-07-11 14:13:25
المتابعة: ليبرمان الغريب المهاجر لن يقرر مصيرنا نحن أصحاب الوطن
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2019-07-11 14:30:57
لهذا السبب نشعر بالمرض في العطلة
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2019-07-11 13:35:16
المطالبة بإقامة لجنة صلح نسائية قطرية لأول مرة في البلاد
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2019-07-11 12:49:51
الكعبة على موعد مع التعامد الثاني للشمس
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2019-07-11 12:45:42
مبابي يتصدر أغلى 20 لاعبًا شابًا بالعالم- 261.6 مليون يورو
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2019-07-11 12:21:52
وزارة التّربية تنشر معطيات الصورة التّربويّة - ارتفاع %1.1 بنسبة الطلاب العرب الحاصلين على شهادات بجروت
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2019-07-11 12:20:43
طمرة: الشرطة تحذر من المفرقعات واطلاق النار بالافراح
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2019-07-11 12:08:53
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2019-07-11 11:41:05
أسرع إنترنت في العالم.. اين تقع البلدان العربية في التصنيف؟
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2019-07-11 11:35:45
المطران عطا الله حنا: القدس في خطر شديد وتتعرض لكارثة غير مسبوقة فكل شيء فلسطيني اسلامي او مسيحي مستهدف
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2019-07-11 11:29:57
لأول مرة: سلطة الإطفاء والإنقاذ تجري اختبارات تصنيف للمتقدمين لوظيفة رجال إطفاء من المجتمع العربي
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2019-07-11 11:17:16
حيفا:- تخليص عامل علق على رافعة بارتفاع 60 مترا
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شاب صيني تعرض للصعق الكهربائي لمدة قياسية
2019-07-11 10:41:56
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شاب تعرض للصعق الكهربائي لمدة قياسية
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