احلام, تثير, الجدل, بفستان, “الاناناس”, من, موناكو!,

أذهلت الفنانة الإماراتية أحلام متابعيها بإطلالة مميزة من موناكو في فرنسا حيث تقضي اجازتها.

ونشرت أحلام عبر حسابها على “إنستغرام” صوراً ظهرت فيها وهي ترتدي فستاناً شفافاً مع بطانة طويلة مزيناً بثمار الأناناس.وبدت أحلام في إحدى الصور وهي تجلس على درج، وفي أخرى وهي تقف بينما يتطاير فستانها.وتعليقاً على الصور كتبت أحلام: “مساء الجمال عليكم من بلد الجمال موناكو فرنسا. ممكن تكتبوا لي تحت هذا البوست أجمل مقطع من أغنية يلازمني خيالك تحبونه ويعني لكم؟”.