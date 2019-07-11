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ضبط اسلحة وذخيرة داخل حقيبة على مدخل بيت في كفرقاسم



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في إطار مكافحة الشرطة للحد من ظاهرة العنف في المجتمع العربي واستخدام  الأسلحة بشكل غير قانوني، أثناء نشاط ميداني أجرته يوم 3.7.19 ضبط أفراد شرطة كفر قاسم، العديد من البنادق والأسلحة غير القانونية التي تم إخبائها  في مدخل إحدى الشقق في المدينة.


 خلال النشاط تم ضبط حقبيبة وبداخلها عبوتين ناسفتين ، سلاح اوتوماتيكي من طراز كلاشينكوف مع مشطين ذخيرة ، سلاح اوتوماتيكي من طراز M-16 مع 5 أمشاط ذخيرة لرصاص 5.56 ملم، ومسدس FN مع مشط ذخيره ، ومسدس توفي مخرطش ويحوي 6 حبات ذخيرة ، ومسدس من طراز يريحو مع مشط ذخيرة بحبات 9ملم ، وسلاح من نوع  كارلو جوستاب مع مشط ذخيرة ، وكيس يحتوي على ذخيرة ، بما في ذلك عيار 9 مم وقناعين للتزلج باللون الأسود وقفازات سوداء.


*غالباً ما تستخدم الأسلحة غير القانونية لارتكاب جرائم جنائية وارتكاب أعمال عنف خطيرة.  وحتى إرتكاب عمليات ارهابية ولذلك، فإن شرطة اسرائيل وقوات الأمن سيواصلوا مكافحتهم بشكل حازم دون هوادة وكلل لهذه الظاهرة الخطيرة، وسيواصلوا التعاون مع جميع الجهات وعلى جميع المستويات للحد من كمية الأسلحة غير القانونية، بهدف حماية المواطنين الممتثلين للقانون وضمان لهم سريان الحياة الطبيعية والامنة لجميع مواطني الدولة* 




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