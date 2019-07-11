تخليص, طفل, رضيع, علق, داخل, سيارة, مغلقة, بالناصرة,

تم تخليص طفل رضيع علق داخل سيارة مغلقة صباح اليوم الخميس في مدينة الناصرة بعد ان كانت امه خرجت من السيارة .

تم استدعاء طاقم الانقاذ التابع للناصرة وتخليص الطفل بخير دون ان يتعرض لاي اصابة واعادته الى حضن والدته معافا .