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تخليص طفل رضيع علق داخل سيارة مغلقة بالناصرة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تم تخليص طفل رضيع علق داخل سيارة مغلقة صباح اليوم الخميس في مدينة الناصرة بعد ان كانت امه خرجت من السيارة .


تم استدعاء طاقم الانقاذ التابع للناصرة وتخليص الطفل بخير دون ان يتعرض لاي اصابة واعادته الى حضن والدته معافا .







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