"تويتر", يعلن, مراقبة, تغريدات, دينية, تحض, على, الكراهية,

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أطلقت الشركة المنتجة لفيلم سبايدرمان مقطعاً مصوراً مدته 58 ثانية، يظهر بطل...
وجهت محكمة روشفور الفرنسية تهمة "الإزعاج الصوتي" للديك "موريس"، على خلفية شكوى...
صور شاهد عيان، من أصدقاء شاب روسي، فيديو فريدا لصديقه وهو يطعم دبا بريا أسود بيديه...
لقي صياد سمك فلبيني حتفه، بعد أن ابتلع بطريق الخطأ سمكة حية أثناء رحلة صيد رافقه...
قبل 22 عاما، تعرضت جوهرة ثمينة للسرقة من فندق إيطالي، لكن النزاع القضائي، بشأن...
أوضحت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية أن هناك غرفة سرية داخل قبر توت عنخ آمون ربما تضم...
قاومت سمكة ضخمة من نوع Giant barb صنارة صياد بريطاني مدة 80 دقيقة، قبل أن يتمكن من...
قتل 29 شخصاً على الأقل إثر انحراف حافلة من على طريق سريع وسقطت في مصرف مياه شمالي...
أضاف القائمون على تطبيق "إنستغرام" ملصقا جديدا إلى التطبيق، يمكن المستخدمين من ضم...
قدم العطل الذي ضرب منصات "فيسبوك" أمس نظرة على طريقة عمل الذكاء الاصطناعي في...