مصرع, طفل, دهسا, من, مركبة, اسعاف, جنوب, جنين,

لقي الطفل عبد الرحمن جابر رابعة (12 عاما) مصرعه، فجر اليوم الخميس، جراء تعرضه لحادث سير دهس وقع جنوب مدينة جنين.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، إن الطفل رابعة من سكان بلدة العطارة جنوب جنين أصيب بجروح بالغة بعد تعرضه لحادث سير دهس من قبل مركبة اسعاف على مفرق بلدة جبع ( العصاعصة) جنوب جنين، وتم نقله الى مستشفى الرازي بالمدينة، وأعلنت الطواقم الطبية لاحقا عن وفاته، متأثرا بإصابته البليغة.واكد ارزيقات ان سائق مركبة الاسعاف قام بتسليم نفسه للشرطة، كما باشر خبراء حوادث السير اجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتم اعلام النيابة بالحادث.