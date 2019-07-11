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عطلة صيف 2019 في سلطة التنفيذ والجباية



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تبدأ عطلة صيف 2019 في سلطة التنفيذ والجباية بيت التواريخ 21/7/19 حتى 5/9/19.

فيما يلي الخدمات التي يتم تقديمها في فترة العطلة:

استقبال الجمهور في دوائر الإجراء.

بين التواريخ 21/7/19 – 17/8/19 وفي التواريخ 3/9/18 – 5/9/18

ساعات عمل دوائر الإجراء أقل من المعتاد بين الساعات 09:00 – 12:00 وفي هذه الساعات يقدم رد كامل.


بتاريخ 11/8/19 – صوم التاسع من آب

يكون من الممكن تلقي رد في الحالات الضرورية فقط وفقط بين الساعات 09:00 – 12:00. تفصيل أنواع الحالات التي يمكن الحصول على رد فيها في هذه الفترة منشور في موقع الانترنت التابع للسلطة والذي عنوانه: 

www.eca.gov.il


بين التواريخ 18/8/18 حتى 2/9/18 

يكون من الممكن تلقي رد في الحالات الضرورية فقط. تفصيل أنواع الحالات التي يمكن الحصول على رد فيها في هذه الفترة منشور في موقع الانترنت التابع للسلطة والذي عنوانه: www.eca.gov.il


لأجل تلقي الرد على الحالات الضرورية يجب الحضور إلى مكاتب دوائر الإجراء في أيام الأحد حتى الخميس بين الساعات 09:00 – 12:00 ما عدا في المكاتب التالية والتي ستكون مغلقة:

 أ. مكتب دائرة تنفيذ القوانين في العفولة - تقدم الخدمات بواسطة مكتب الناصرة.

ب. مكتب دائرة تنفيذ القوانين في بيت شان - تقدم الخدمات بواسطة مكتب طبريا.

ج. مكتب دائرة تنفيذ القوانين في كريات شمونه - تقدم الخدمات بواسطة مكتب صفد.

د. مكتب دائرة تنفيذ القوانين في رحوفوت - تقدم الخدمات بواسطة مكتب ريشون لتصيون.

معالجة الطلبات التي يتم إرسالها بالبريد أو تقديمها عن بعد يتم فور انتهاء العطلة.


خلال العُطلة الصيفية سيتم التداول في الحالات الآتية:

•طلب إلغاء حجز فعلي على الأموال المنقولة

طلب الفائز لإجراء حجز قبل إرسال التحذير

•طلب المديون لتأخير أو إبطال عملية إخلاء من دار السكن عندما يكون الإخلاء خلال العطلة الصيفية أو حتى ثلاثة أيام بعد انتهاء العطلة

طلب المديون لإبطال أمر منع مغادرة البلاد بشرط أن خروجه إلى خارج البلاد في فترة العطلة الصيفية أو بعد العطلة بثلاثة أيام.

طلب إلغاء أمر السجن أو إخلاء سراح من السجن أو أمر سجن يدوي من نوع النفقة

•طلب فائز لتقديم حجز وعدم مغادرة البلاد المديون وتقديم استفسارات وادعاءات بضرورة الحجز

•جواب لطلب عاجل حين يكون موعد تقديم الرد خلال العطلة

•حضور مديون لدائرة الإجراء للمسجل المناوب في العطلة الصيفية لتحقيق قدرات الدائن الاقتصادية حسب بند مادة " 67 أ" من قانون إجراء إلغاء التقييد حسب المادة " 66 أ " لقانون الإجراء والحضور لدائرة التي يوجد بها مسجل مناوب

•طلب الفائز لإلغاء الإجراءات وإغلاق الملف

تأجيل أو إلغاء جلسة النظر حتى 7 أيام بعد العطلة الصيفية 

•طلب إلغاء أو تأجيل للحجز على الأموال المنقولة 

•حسب اعتبارات مدير دائرة الإجراء وبموجب الأسباب التي يفصلها يقدم طلب في ملفات النفقة 

•طلب تقليص الديّن الأصلي لقانون دائرة الإجراء الذي يطبق في العطلة الصيفية

•طلب عاجل لافتتاح ملف سند الإسكان حسب اعتبارات مدير دائرة الإجراء


قنوات الاتصال الأخرى:

يعمل الرد الهاتفي، في مركز الخدمة الهاتفية، والذي رقمه 35592* بشكل تام بين الساعات 08:00 – 18:00 ويمكن فيه الحصول على معلومات عامة وشخصية. كذلك يمكن الحصول بواسطة المركز على: مصادقة على إغلاق ملف، سندات دفع، نسخة من بروتوكول المناقشة، مطبوعة تقرير حساب وقرارات المسجل.المنطقة الشخصية تعمل كالمعتاد، الرد في مركز التشات في موقع الانترنت يعمل بشكل كامل بين الساعات 08:00 – 18:00 وفيه يمكن الحصول على معلومات عامة حول إجراءات العمل في دوائر الإجراء، مساعدة بشأن التمكن في موقع الانترنت والدعم لمستخدمي المنطقة الشخصية.


الرد الأوتوماتيكي في الهاتف رقم 35592* يستمر في العمل 24 ساعة في اليوم, 7 أيام في الأسبوع ويمكّن من الحصول على معلومات عامة وشخصية في ملفات دائرة تنفيذ القوانين دون الاستعانة بمندوب الرد الهاتفي.


باحترام 

من الناطق الرسمي لسلطه التنفيذ والجباية 

عماد شخيدم  






















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