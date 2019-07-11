علي, سلام, يوزع, منح, على, الطلاب, الجامعيين,

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تم تخليص طفل رضيع علق داخل سيارة مغلقة صباح اليوم الخميس في مدينة الناصرة بعد ان...
عندما كان في طريقه الى العمل اكتشف خالد عصامنة علامات الجلطة الدماغية، لحسن...
ذكرت الجمعية الفلكية الفلسطينية أن الحسابات الفلكية التي نفذتها تشير إلى أن يوم...
لقي الطفل عبد الرحمن جابر رابعة (12 عاما) مصرعه، فجر اليوم الخميس، جراء تعرضه لحادث...
دولة إسرائيل تبدأ عطلة صيف 2019 في سلطة التنفيذ والجباية بيت التواريخ 21/7/19 حتى...
اليوم الخميس، يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات...
قال موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إن أكثر من رسالة وصلت إلى...
جاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية نقلت شاب يبلغ من العمر 21...
تظاهر المئات من اهالي اللد مساء اليوم مقابل المحكمة المركزية في المدينة ضد العنف...
في مبادرة الأولى من نوعها، وبالتعاون بين مطعم تشرين الرائد والانجليزي للحمل...