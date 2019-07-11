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علي سلام يوزع منح على الطلاب الجامعيين



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق





قام رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام اليوم الاربعاء 2019/7/10 بتوزيع منح دراسية على عدد من طلاب المدينة الذين يتعلمون في المؤسسات الاكاديمية المختلفة في البلاد.

حيث التقى معهم في قاعة الاجتماعات في دار البلدية وبحضور نواب الرئيس سمير سعدي وسامية مرعي ابو الرُب وعدد من الموظفين في بلدية الناصرة.


رئيس البلدية رحب بالجميع وأكدّ عن اهتمامه واهتمام ادارة البلدية في موضوع التعليم الجامعي ومدى اهمية تقديم الدعم للطلاب حتى يتمكنوا من تكميل تعليمهم الاكاديمي.


هذه المنحة يتم تقديمها من مفعال هبايس ومن بلدية الناصرة وكنا نرغب ان تتوفر عندنا الإمكانيات لتقديم المنح بشكل دائم.


ايمان بصول مركزة موضوع المنح اشارت بدور بلدية الناصرة في دعم الطلاب الجامعيين وشكرتهم على تطوعهم في مشروع بيرح.


ويذكر ان هذه المنح توزع حسب معايير اجتماعية اقتصادية وتبلغ قيمة المنحة 10000 شيكل مقابل 140 ساعة تطوعية في المؤسسات التعليمية. 




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