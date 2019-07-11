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حماس: رفضنا عدة رسائل من الادارة الامريكية لإجراء حوار معها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إن أكثر من رسالة وصلت إلى الحركة لإجراء حوار مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن الإجابة عليها كلها كان بـ"الرفض"



وأوضح أبو مرزوق في تغريدة أن رفض الحركة لتلك الرسائل كان "لسببين: الأول خطتهم لتصفية القضية الفلسطينية بمشاريع مختلفة (صفقة القرن).


والثاني: مقاطعة السلطة لأي حوار مع الأمريكان، حفظاً لوحدة الموقف الفلسطيني.. مضيفاً ان المفاجأة الصادمة وجود ماجد فرج (رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية العامة) في أمريكا وبدون إعلان.


ومن المقرر ان يتوجه أبو مرزوق على رأس وفد من حركة "حماس" الأسبوع المقبل إلى العاصمة الروسية موسكو، لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.




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