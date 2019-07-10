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بالونات غزة تحرق آلاف الدونمات في المستوطنات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشر الجيش يوم الأربعاء، بيانات عن الحرائق في"مستوطنات غلاف غزة"، كما تم جمعها من ما يسمى بـ"الصندوق القومي اليهودي" وسلطة الطبيعة والمتنزهات وإدارة الإطفاء. بسبب البالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة.


ووفقًا للبيانات، فقد تم حرق مساحة تزيد عن 34000 هكتار خلال عام 2018. فيما تم حرق ما لا يقل عن 1400 هكتار من الحقول منذ بداية عام 2019، وكان متوسط الحرائق اليومية في عام 2018 حوالي 9 حرائق في اليوم و30 حرائق في أيام الذروة. أما في عام 2019 فقد وصل معدل الحرائق إلى حريقين يوميًا و10 أيام الذروة.

وقال ، إنه يتم بذل جهود كبيرة لمنع انتشار العديد من الحرائق في اللحظات الأولى من اندلاع الحريق، بواسطة قيادة قسم الإطفاء.

وأضاف الجيش: "من بين الأنشطة الأخرى التي تقوم بها قواتنا، بذل نظام المخابرات جهدًا كبيرًا لرصد البالونات من قطاع غزة في نفس الوقت، وتحديد البالونات الموجودة في الميدان وإطلاق القوات إلى الأماكن التي يتوقع أن تهبط فيها البالونات".

وتابع بيان الجيش "تقوم قوات الجيش الإسرائيلي باعتراض البالونات الحارقة قبل عبور السياج أو بعد ذلك مباشرة، في منطقة لن يكون هناك أي خطر على المدنيين أو الحقول المحيطة بها، ويقود هذا المجهود قوات المورتر وقوات مكافحة الحرائق".
بالونات غزة تحرق آلاف الدونمات في المستوطنات




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