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ريال مدريد يُعيد التفكير في نيمار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عاد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد للتفكير في ضم نيمار، بعدما تراجع مؤخرًا عن فكرة التعاقد معه، لكن على ما يبدو أن نجم سان جيرمان مازال هدفًا للملكي. ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة علم برغبة ريال مدريد في التعاقد مع نيمار، لكن مسؤولي النادي الكتالوني على ثقة بأن نجمهم السابق سيتجاهل العرض. وتشير التقارير إلى أن نيمار يريد العودة إلى كامب نو، كما أخبر باريس سان جيرمان بذلك، ورغم تأكد بيريز من تلك المعلومة، إلا أنه يحاول التعاقد معه بناء على رغبة باريس في بيعه للريال، ولهذا السبب عاود الاتصال بنيمار. وتواصل ريال مدريد مع والد نيمار حتى نهاية شهر مايو / آيار الماضي، لكنهم توقفوا عن تلك الاتصالات بعدما فشلوا في التوصل لاتفاق مع اللاعب، وهو ما نجح فيه برشلونة. ويعتبر نيمار هدفًا مميزًا لريال مدريد، ليس بسبب قدراته الفنية فقط، وإنما على مستوى التسويق، وهو شيء لا يمكن لإيدين هازارد تقديمه، ولم ينجح فيه أي لاعب منذ رحيل كريستيانو رونالدو. وينتظر بيريز رؤية كيف تسير المفاوضات بين برشلونة وسان جيرمان، مع تأكده إنه سيحصل على فرصة وسيحاول استغلالها. وتكمن ثقة بيريز في التعاقد مع نيمار في سببين، الأول أنه لا يحتاج لإدخال أي لاعب في الصفقة، وقدرته على دفع قيمة نيمار كاملة.

أما الثاني فهو عدم نسيان ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان محاولات برشلونة ضم لاعبي باريس (تياجو سيلفا وماركينيوس، رابيو، فيراتي). لكن مدريد وقبل أي شيء سيكون مطالبًا بإقناع نيمار وتقديم عرض ضخم، يجعله يصرف النظر عن مفاوضات برشلونة.
ريال مدريد يُعيد التفكير في نيمار




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