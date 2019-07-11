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نتنياهو يرحب بتصريح ترامب حول نيته تكثيف العقوبات المفروضة على ايران



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيكثف من العقوبات المفروضة على ايران. وأضاف السيد نتانياهو ان هذا امر مهم.وجاءت أقواله في شريط فيديو بثه على صفحته في موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي . 


وكانت الولابات المتحدة قد اعلنت ان ايران تحاول ابتزاز المجتمع الدولي وان هذا النهج لن يفضي الى تخفيف العقوبات المفروضة عليها وانه سيزيد من عكلة طهران ومن المخاطر التي سيواجهها نظام الملالي في ايران .ومع ذلك اوضحت واشنطن في رسالة للوكالة الدولية للطاقة الذرية انها مستعدة للجلوس الى طاولة المفاوضات مع ايران بدون شروط مسبقة وانها منفتحة امام تطبيع العلاقات بين البلدين بشكل كامل .

اما ايران فقد اكدت ان نشاطاتها النووية ما زالت خاضغة لمراقبة الامم المتحدة وليس لديها ما تحفيه . جاء ذلك على لسان المندوب الايراني الى الوكالة الدولية كاظم رغيب.
نتنياهو يرحب بتصريح ترامب حول نيته تكثيف العقوبات المفروضة على ايران




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