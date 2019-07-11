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اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في تل السبع



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جاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية نقلت شاب يبلغ من العمر 21 عاماً من تل السبع الى مستشفى سوروكا في بئر السبع بعد ان اصيب جراء تعرضه للطعن .


واضاف البيان ان الشاب وصفت حالته بالخطيرة , الشرطة باشرت التحقيق .
اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في تل السبع




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