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لماذا انتهى الغرام بين ميغان والشعب البريطاني؟؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



منذ ولادة الطفل الملكي آرتشي, ابن الممثلة الهوليوودية ميغان ماركل والأمير هاري, وبعد سلسلة من التصرفات البشعة من طرف ميغان وهاري, بدا الغرام يبرد بين الشعب البريطاني والامير وزوجته ميغان, وحتى بين الملكة اليزابيث جدة الأمير وبين ميغان..طيب شو اللي جعل العلاقات تبرد؟1. ميغان وهاري عم يتصرفو متل نجمين مدللين من هوليوود ومش متل افراد عائلة مالكة لازم يكونو شعبيين ومتواضعين!2. عملو عماد طفلهم آرتشي سري, بعكس التقاليد, ورفضوا الكشف عن الاشابين في العماد!! ليه يعني؟ ما حدا فاهم.. شكلو الوضع اغضب الملكة لدرجة انها تغيبت عن العماد!!3. اتضح انو ميغان وهاري المفلسفين اخدوا 2 ونص مليون يورو من اموال الناس اللي بيدفعوها ضرايب عشان ينقلو على فيلا ويتركو جناحهم في القصر الملكي في كينزنغتون المكون من 21 غرفة!!! لانو مش عاجبهن العلاقات مع الامير ويليم اخو الامير هاري وزوجته.. ومش بس هيك, صرفو من اموال الضرايب عشان يشترو البانيو الفاخر اللي بدهن اياه ويغيرو ديكور الفيلا!! يعني بيتدللو على حساب المواطن البريطاني المسكين..4. وآخر عجرفة اللي خلت كل الصحافة البريطانية تهاجم هادول الانين المدللين كانت تصرف ميغان لما راحت تحضر مباراة تنس, فقاموا حراسها بمنع الحضور من تصويرها رغم وجود عشرات كاميرات الصحافة وبث المباراة على التلفزيونات وتواجدها اصلا في مكان عام!! شوفو بالصور تواضع كيت زوجة الامير ويليم في مباراة تنس وضحكها ووجودها بين الناس بدون تعجرف.. تصوير: afp  




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