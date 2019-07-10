النائبان, كسيف, وجبارين, يشاركان, بالمظاهرة, الإحتجاجية, في, اللد,

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جاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية نقلت شاب يبلغ من العمر 21...
في مبادرة الأولى من نوعها، وبالتعاون بين مطعم تشرين الرائد والانجليزي للحمل...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: تواصلا ً للتحقيق في...
قدمت جمعية أطباء الاسنان العرب ورئيسها الدكتور فخري حسن استئنافًا للمحكمة العليا...
صادقت لجنة المعارف البرلمانيّة على قائمة المدفوعات المدرسيّة للعام الدّراسي...
تحقق الشرطة في محافظة رام الله في ملابسات اقدام مجهولين على سرقة من المال من...
قال الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، ان تعداد الفلسطينيين في العالم (فلسطين...
جاء في بيان صادر عن مكتب علي خضر زيدان المرشح السابق لرئاسة مجلس كفرمندا في...
قررت اليوم الاربعاء لجنة الافراجات التابعة للمحاكم اطلاق سراح السجينة نسرين...
أفاد الناطق بلسان مركز حيان الطّبي أنّه: "وصل لمركز حيان في كفر ياسيف شاب يبلغ من...