تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-11 00:01:04 نتنياهو يرحب بتصريح ترامب حول نيته تكثيف العقوبات المفروضة على ايران |  2019-07-11 00:01:04 نتنياهو يرحب بتصريح ترامب حول نيته تكثيف العقوبات المفروضة على ايران |  2019-07-11 00:30:16 اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في تل السبع |  2019-07-10 21:52:17 لماذا انتهى الغرام بين ميغان والشعب البريطاني؟؟ |  2019-07-10 20:49:42 النائبان كسيف وجبارين يشاركان بالمظاهرة الإحتجاجية في اللد |  2019-07-10 18:15:03 فعالية مشتركة بين قسم الولادة في مستشفى الناصرة الانجليزي ومطعم تشرين |  2019-07-10 18:13:33 مصادر فلسطينية:مستوطنون يحرقون نحو 1500 شجرة جنوب نابلس |  2019-07-10 18:09:47 اعتقال مشتبه بقتل الشاب عبد البدوي في اللد |  2019-07-10 17:00:46 جمعية أطباء الأسنان العرب تكشف عن عملية تزوير بدورات "غاز الضحك" وتستأنف للعليا لمعاقبة الجناة |  2019-07-10 17:02:08 ريال مدريد يجهز عرضًا ضخمًا لبوجبا |  2019-07-10 16:57:43 أحمد السعدني: “مشكلة مصر أن مفيهاش بنات حلوة” |  2019-07-10 17:00:14 حماس: إسرائيل حاولت تسميم قائد كبير |  2019-07-10 16:01:49 وزارة التّربية : لجنة المعارف البرلمانيّة تصادق على المدفوعات المدرسيّة للعام الدّراسي القادم |  2019-07-10 16:00:59 واشنطن: تركيا ستتعرض لعواقب خطيرة إذا اشترت أس 400 |  2019-07-10 16:00:25 صور - سرقة مال من صندوق تبرعات بمسجد في منطقة رام الله بواسطة مكنسة كهربائية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فعالية مشتركة بين قسم الولادة في مستشفى الناصرة الانجليزي ومطعم تشرين



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



في مبادرة الأولى من نوعها، وبالتعاون بين مطعم تشرين الرائد والانجليزي للحمل والولادة - مستشفى الناصرة، قُدمت للوالدات بأجواء فرحة وبهيجة وجبة غذاء مدللة  من إعداد شيف مطعم تشرين السيد طارق أبو تايه وطاقم المطعم، وشيف مستشفى الناصرة السيد الياس شلش وطاقم المطبخ.  منذ ساعات الصباح، قُدمت لكل والدة لائحة الطعام المقترحة، لكي تختار الوجبة التي ترغب في تناولها، بعدها قام طاقم العمل بإعداد الطعام وتحضيره بكل حب من أجل مفاجئتها وجعل تجربتها أكثر متعة.  تأتي هذه الخطوة حرصًا من المستشفى على توفير كافة الخدمات للوالدة بأعلى المعايير والمهنية واهتمامها بأدق التفاصيل، أولا عمل الطاقم الطبي والتمريضي لجعل تجربة الوالدة آمنة وصحية بمرافقة الرعاية الحسنة، والطاقم اللوجيستي لجعل تجربتها أكثر دلالاَ إذ تستحق الوالدة  كل المتعة والدلال خلال تجربة ولادتها.شاركتنا بعض الوالدات بتجربتهن هذه، السيدة غدير أمونة: "لم أتوقع كل هذا الدلال، أولا إخترت الانجليزي بسبب المعاملة الطبية المهنية والرعاية اللطيفة والقريبة لي، وهذه المفاجأة من تشرين بالنسبة لي فكرة رائعة وسبّاقة، مشكورين على اللفتة المميزة".  الوالدة أسمهان علي صالح قالت بأنها "فكرة جميلة، وتقديم الوجبة الشهية من تشرين ليس مفهومًا ضمنًا، أتيت إلى مستشفى الانجليزي لشعوري بالراحة والأمان من رعاية الطاقم لي ولطفلي، شكرا لكم مستشفى الناصرة وتشرين على تقديم وجبة مميزة لي وللوالدات".  أما الوالدة ولاء بصول فأكدت: "لم أتوقع الحصول على دلال كهذا، اختياري الدائم للانجليزي هو بسبب ثقتي بالطاقم المتواجد هنا وشعوري بالراحة، فكرة جميلة، وخاصة انه مطعم تشرين الغني عن التعريف قام بتقديم الوجبة، شكرا لكم جزيلا".  الانجليزي للحمل والولادة يشكر بدوره مطعم تشرين لأصاحبه موسى نعرة وإحسان غنيم وطاقم العاملين على تعاونهم معنا، وجلب خبرتهم الغنية عن التعريف إلى مستشفى الناصرة وتدليل الوالدات بوجباتهم الشهية والمميزة، إلى جانب عمل طاقم الانجليزي للحمل والولادة الطبي والتمريضي مع كل والدة وطفل وجعل تجربتها آمنة وممتعة، كما ونشكر طاقم مطبخ المستشفى بإدارة الشيف الياس شلش على تعاونهم وعملهم لانجاح البرنامج.

فعالية مشتركة بين قسم الولادة في مستشفى الناصرة الانجليزي ومطعم تشرين




كلمات متعلقة

فعالية, مشتركة, بين, قسم, الولادة, في, مستشفى, الناصرة, الانجليزي, ومطعم, تشرين,

تابعونــا

اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في تل السبع اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في تل السبع 2019-07-11 | 00:30:16

جاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية نقلت شاب يبلغ من العمر 21...

النائبان كسيف وجبارين يشاركان بالمظاهرة الإحتجاجية في اللد النائبان كسيف وجبارين يشاركان بالمظاهرة الإحتجاجية في اللد 2019-07-10 | 20:49:42

تظاهر المئات من اهالي اللد مساء اليوم مقابل المحكمة المركزية في المدينة ضد العنف...

اعتقال مشتبه بقتل الشاب عبد البدوي في اللد اعتقال مشتبه بقتل الشاب عبد البدوي في اللد 2019-07-10 | 18:09:47

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: تواصلا ً للتحقيق في...

جمعية أطباء الأسنان العرب تكشف عن عملية تزوير بدورات "غاز الضحك" وتستأنف للعليا لمعاقبة الجناة جمعية أطباء الأسنان العرب تكشف عن عملية تزوير بدورات "غاز الضحك" وتستأنف للعليا لمعاقبة الجناة 2019-07-10 | 17:00:46

قدمت جمعية أطباء الاسنان العرب ورئيسها الدكتور فخري حسن استئنافًا للمحكمة العليا...

وزارة التّربية : لجنة المعارف البرلمانيّة تصادق على المدفوعات المدرسيّة للعام الدّراسي القادم وزارة التّربية : لجنة المعارف البرلمانيّة تصادق على المدفوعات المدرسيّة للعام الدّراسي القادم 2019-07-10 | 16:01:49

صادقت لجنة المعارف البرلمانيّة على قائمة المدفوعات المدرسيّة للعام الدّراسي...

صور - سرقة مال من صندوق تبرعات بمسجد في منطقة رام الله بواسطة مكنسة كهربائية صور - سرقة مال من صندوق تبرعات بمسجد في منطقة رام الله بواسطة مكنسة كهربائية 2019-07-10 | 16:00:25

تحقق الشرطة في محافظة رام الله في ملابسات اقدام مجهولين على سرقة من المال من...

الاحصاء: 13 مليون تعداد الفلسطينيين في العالم الاحصاء: 13 مليون تعداد الفلسطينيين في العالم 2019-07-10 | 13:45:45

قال الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، ان تعداد الفلسطينيين في العالم (فلسطين...

علي خضر زيدان : قبول الالتماس الذي تقدمتُ به بخصوص القضية المتعلقة بنزاهة الأنتخابات بكفرمندا علي خضر زيدان : قبول الالتماس الذي تقدمتُ به بخصوص القضية المتعلقة بنزاهة الأنتخابات بكفرمندا 2019-07-10 | 13:27:45

جاء في بيان صادر عن مكتب علي خضر زيدان المرشح السابق لرئاسة مجلس كفرمندا في...

الإفراج عن نسرين مصاروة من الطيبة قبل انتهاء محكوميتها الإفراج عن نسرين مصاروة من الطيبة قبل انتهاء محكوميتها 2019-07-10 | 12:49:31

قررت اليوم الاربعاء لجنة الافراجات التابعة للمحاكم اطلاق سراح السجينة نسرين...

إنقاذ حياة شاب من جديدة المكر لسعته نحلة إنقاذ حياة شاب من جديدة المكر لسعته نحلة 2019-07-10 | 11:54:16

أفاد الناطق بلسان مركز حيان الطّبي أنّه: "وصل لمركز حيان في كفر ياسيف شاب يبلغ من...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الطيبة حفلات تخرج منع اقتصارها احتفالات صفية طلاب بيان مشترك اولياء امور شرطة تحول الناصرة ثكنة عسكرية مظاهرة بيج فاشن خيالة وحدات يسام مواجهات اعتقالات حراك شبابياحتراق منزل حي الكروم الناصرة اضرار جسيمة ممتلكات دون اصابات شرطة اسعاف اطفاء اخماد شارع عكا المكر اغلاق اعادة فتح حريق اعشاب دخان كثيف حركة سير اطفاء منطقة مفتوحة مصرع فاتنة فؤاد علم الجش متأثرة بجراحها وفاة حادث طرق غالب زاهر برازي قرية شعب وفاة الطالب 12 عاما مدرسة ب اشكلون اصابة عامليين عربيين لوحين حديد عليهما رافعة ورشة بناء معليا تستقبل ذخائر السيدة مريم القديسة احتفال مسيرة مشاركة واسعة مدرسة ابن رشد الثانوية طمرة تحتفل تخريج الفوج الثالث اجواء احتفالية طلاب مدينة طمرة بركة مصرع غرق طفل 7 سنوات فندق ايلات اسنتشال مستشفى شرطة سياحة الكلية الاكاديمية للتربية حيفا تكريم المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت كمال زكي المحامي لقاء امطار مصحوبة عواصف رعدية الجنوب مدينة رهط تساقط خير شتاء سائق من كفر مصر شاحنة انقلاب محملة ابقار اسعاف شارع 90 16 مشتبها القدس مقدسيا المسجد الاقصى مواجهات اعتقال شبان الشرطةفتى 16 عاما يقود سيارة شفاعمرو اعتقال أب تحقيق شوارع مدينة سير شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com