فعالية, مشتركة, بين, قسم, الولادة, في, مستشفى, الناصرة, الانجليزي, ومطعم, تشرين,

في مبادرة الأولى من نوعها، وبالتعاون بين مطعم تشرين الرائد والانجليزي للحمل والولادة - مستشفى الناصرة، قُدمت للوالدات بأجواء فرحة وبهيجة وجبة غذاء مدللة من إعداد شيف مطعم تشرين السيد طارق أبو تايه وطاقم المطعم، وشيف مستشفى الناصرة السيد الياس شلش وطاقم المطبخ. منذ ساعات الصباح، قُدمت لكل والدة لائحة الطعام المقترحة، لكي تختار الوجبة التي ترغب في تناولها، بعدها قام طاقم العمل بإعداد الطعام وتحضيره بكل حب من أجل مفاجئتها وجعل تجربتها أكثر متعة. تأتي هذه الخطوة حرصًا من المستشفى على توفير كافة الخدمات للوالدة بأعلى المعايير والمهنية واهتمامها بأدق التفاصيل، أولا عمل الطاقم الطبي والتمريضي لجعل تجربة الوالدة آمنة وصحية بمرافقة الرعاية الحسنة، والطاقم اللوجيستي لجعل تجربتها أكثر دلالاَ إذ تستحق الوالدة كل المتعة والدلال خلال تجربة ولادتها.شاركتنا بعض الوالدات بتجربتهن هذه، السيدة غدير أمونة: "لم أتوقع كل هذا الدلال، أولا إخترت الانجليزي بسبب المعاملة الطبية المهنية والرعاية اللطيفة والقريبة لي، وهذه المفاجأة من تشرين بالنسبة لي فكرة رائعة وسبّاقة، مشكورين على اللفتة المميزة". الوالدة أسمهان علي صالح قالت بأنها "فكرة جميلة، وتقديم الوجبة الشهية من تشرين ليس مفهومًا ضمنًا، أتيت إلى مستشفى الانجليزي لشعوري بالراحة والأمان من رعاية الطاقم لي ولطفلي، شكرا لكم مستشفى الناصرة وتشرين على تقديم وجبة مميزة لي وللوالدات". أما الوالدة ولاء بصول فأكدت: "لم أتوقع الحصول على دلال كهذا، اختياري الدائم للانجليزي هو بسبب ثقتي بالطاقم المتواجد هنا وشعوري بالراحة، فكرة جميلة، وخاصة انه مطعم تشرين الغني عن التعريف قام بتقديم الوجبة، شكرا لكم جزيلا". الانجليزي للحمل والولادة يشكر بدوره مطعم تشرين لأصاحبه موسى نعرة وإحسان غنيم وطاقم العاملين على تعاونهم معنا، وجلب خبرتهم الغنية عن التعريف إلى مستشفى الناصرة وتدليل الوالدات بوجباتهم الشهية والمميزة، إلى جانب عمل طاقم الانجليزي للحمل والولادة الطبي والتمريضي مع كل والدة وطفل وجعل تجربتها آمنة وممتعة، كما ونشكر طاقم مطبخ المستشفى بإدارة الشيف الياس شلش على تعاونهم وعملهم لانجاح البرنامج.