تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-10 18:15:03 فعالية مشتركة بين قسم الولادة في مستشفى الناصرة الانجليزي ومطعم تشرين |  2019-07-10 18:13:33 مصادر فلسطينية:مستوطنون يحرقون نحو 1500 شجرة جنوب نابلس |  2019-07-10 18:09:47 اعتقال مشتبه بقتل الشاب عبد البدوي في اللد |  2019-07-10 17:00:46 جمعية أطباء الأسنان العرب تكشف عن عملية تزوير بدورات "غاز الضحك" وتستأنف للعليا لمعاقبة الجناة |  2019-07-10 17:02:08 ريال مدريد يجهز عرضًا ضخمًا لبوجبا |  2019-07-10 16:57:43 أحمد السعدني: “مشكلة مصر أن مفيهاش بنات حلوة” |  2019-07-10 17:00:14 حماس: إسرائيل حاولت تسميم قائد كبير |  2019-07-10 16:01:49 وزارة التّربية : لجنة المعارف البرلمانيّة تصادق على المدفوعات المدرسيّة للعام الدّراسي القادم |  2019-07-10 16:00:59 واشنطن: تركيا ستتعرض لعواقب خطيرة إذا اشترت أس 400 |  2019-07-10 16:00:25 صور - سرقة مال من صندوق تبرعات بمسجد في منطقة رام الله بواسطة مكنسة كهربائية |  2019-07-10 13:45:45 الاحصاء: 13 مليون تعداد الفلسطينيين في العالم |  2019-07-10 13:27:45 علي خضر زيدان : قبول الالتماس الذي تقدمتُ به بخصوص القضية المتعلقة بنزاهة الأنتخابات بكفرمندا |  2019-07-10 12:51:53 روحاني: زيادة تخصيب اليورانيوم هي لأغراض سلمية |  2019-07-10 12:49:31 الإفراج عن نسرين مصاروة من الطيبة قبل انتهاء محكوميتها |  2019-07-10 12:31:31 وفد من حماس الى موسكو لمناقشة المصالحة و"صفقة القرن" |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فعالية مشتركة بين قسم الولادة في مستشفى الناصرة الانجليزي ومطعم تشرين



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



في مبادرة الأولى من نوعها، وبالتعاون بين مطعم تشرين الرائد والانجليزي للحمل والولادة - مستشفى الناصرة، قُدمت للوالدات بأجواء فرحة وبهيجة وجبة غذاء مدللة  من إعداد شيف مطعم تشرين السيد طارق أبو تايه وطاقم المطعم، وشيف مستشفى الناصرة السيد الياس شلش وطاقم المطبخ.  منذ ساعات الصباح، قُدمت لكل والدة لائحة الطعام المقترحة، لكي تختار الوجبة التي ترغب في تناولها، بعدها قام طاقم العمل بإعداد الطعام وتحضيره بكل حب من أجل مفاجئتها وجعل تجربتها أكثر متعة.  تأتي هذه الخطوة حرصًا من المستشفى على توفير كافة الخدمات للوالدة بأعلى المعايير والمهنية واهتمامها بأدق التفاصيل، أولا عمل الطاقم الطبي والتمريضي لجعل تجربة الوالدة آمنة وصحية بمرافقة الرعاية الحسنة، والطاقم اللوجيستي لجعل تجربتها أكثر دلالاَ إذ تستحق الوالدة  كل المتعة والدلال خلال تجربة ولادتها.شاركتنا بعض الوالدات بتجربتهن هذه، السيدة غدير أمونة: "لم أتوقع كل هذا الدلال، أولا إخترت الانجليزي بسبب المعاملة الطبية المهنية والرعاية اللطيفة والقريبة لي، وهذه المفاجأة من تشرين بالنسبة لي فكرة رائعة وسبّاقة، مشكورين على اللفتة المميزة".  الوالدة أسمهان علي صالح قالت بأنها "فكرة جميلة، وتقديم الوجبة الشهية من تشرين ليس مفهومًا ضمنًا، أتيت إلى مستشفى الانجليزي لشعوري بالراحة والأمان من رعاية الطاقم لي ولطفلي، شكرا لكم مستشفى الناصرة وتشرين على تقديم وجبة مميزة لي وللوالدات".  أما الوالدة ولاء بصول فأكدت: "لم أتوقع الحصول على دلال كهذا، اختياري الدائم للانجليزي هو بسبب ثقتي بالطاقم المتواجد هنا وشعوري بالراحة، فكرة جميلة، وخاصة انه مطعم تشرين الغني عن التعريف قام بتقديم الوجبة، شكرا لكم جزيلا".  الانجليزي للحمل والولادة يشكر بدوره مطعم تشرين لأصاحبه موسى نعرة وإحسان غنيم وطاقم العاملين على تعاونهم معنا، وجلب خبرتهم الغنية عن التعريف إلى مستشفى الناصرة وتدليل الوالدات بوجباتهم الشهية والمميزة، إلى جانب عمل طاقم الانجليزي للحمل والولادة الطبي والتمريضي مع كل والدة وطفل وجعل تجربتها آمنة وممتعة، كما ونشكر طاقم مطبخ المستشفى بإدارة الشيف الياس شلش على تعاونهم وعملهم لانجاح البرنامج.





كلمات متعلقة

فعالية, مشتركة, بين, قسم, الولادة, في, مستشفى, الناصرة, الانجليزي, ومطعم, تشرين,

تابعونــا

اعتقال مشتبه بقتل الشاب عبد البدوي في اللد اعتقال مشتبه بقتل الشاب عبد البدوي في اللد 2019-07-10 | 18:09:47

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: تواصلا ً للتحقيق في...

جمعية أطباء الأسنان العرب تكشف عن عملية تزوير بدورات "غاز الضحك" وتستأنف للعليا لمعاقبة الجناة جمعية أطباء الأسنان العرب تكشف عن عملية تزوير بدورات "غاز الضحك" وتستأنف للعليا لمعاقبة الجناة 2019-07-10 | 17:00:46

قدمت جمعية أطباء الاسنان العرب ورئيسها الدكتور فخري حسن استئنافًا للمحكمة العليا...

وزارة التّربية : لجنة المعارف البرلمانيّة تصادق على المدفوعات المدرسيّة للعام الدّراسي القادم وزارة التّربية : لجنة المعارف البرلمانيّة تصادق على المدفوعات المدرسيّة للعام الدّراسي القادم 2019-07-10 | 16:01:49

صادقت لجنة المعارف البرلمانيّة على قائمة المدفوعات المدرسيّة للعام الدّراسي...

صور - سرقة مال من صندوق تبرعات بمسجد في منطقة رام الله بواسطة مكنسة كهربائية صور - سرقة مال من صندوق تبرعات بمسجد في منطقة رام الله بواسطة مكنسة كهربائية 2019-07-10 | 16:00:25

تحقق الشرطة في محافظة رام الله في ملابسات اقدام مجهولين على سرقة من المال من...

الاحصاء: 13 مليون تعداد الفلسطينيين في العالم الاحصاء: 13 مليون تعداد الفلسطينيين في العالم 2019-07-10 | 13:45:45

قال الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، ان تعداد الفلسطينيين في العالم (فلسطين...

علي خضر زيدان : قبول الالتماس الذي تقدمتُ به بخصوص القضية المتعلقة بنزاهة الأنتخابات بكفرمندا علي خضر زيدان : قبول الالتماس الذي تقدمتُ به بخصوص القضية المتعلقة بنزاهة الأنتخابات بكفرمندا 2019-07-10 | 13:27:45

جاء في بيان صادر عن مكتب علي خضر زيدان المرشح السابق لرئاسة مجلس كفرمندا في...

الإفراج عن نسرين مصاروة من الطيبة قبل انتهاء محكوميتها الإفراج عن نسرين مصاروة من الطيبة قبل انتهاء محكوميتها 2019-07-10 | 12:49:31

قررت اليوم الاربعاء لجنة الافراجات التابعة للمحاكم اطلاق سراح السجينة نسرين...

إنقاذ حياة شاب من جديدة المكر لسعته نحلة إنقاذ حياة شاب من جديدة المكر لسعته نحلة 2019-07-10 | 11:54:16

أفاد الناطق بلسان مركز حيان الطّبي أنّه: "وصل لمركز حيان في كفر ياسيف شاب يبلغ من...

جريمة تدفيع الثمن في دير قديس ضد محمود قطوسة جريمة تدفيع الثمن في دير قديس ضد محمود قطوسة 2019-07-10 | 11:49:42

ارتكب مجهولون فجر اليوم ما يسمى بعملية تدفيع الثمن، في قرية دير قديس غربي رام...

بعد وفاة الطفل مالك اسعد من كسرى - احذروا حبات العنب وبندورة الشيري واصابع النقانق قد تكون قاتلة للأطفال‎ بعد وفاة الطفل مالك اسعد من كسرى - احذروا حبات العنب وبندورة الشيري واصابع النقانق قد تكون قاتلة للأطفال‎ 2019-07-10 | 11:00:09

توفي امس الثلاثاء الطفل مالك اسعد 3 سنوات من قرية كسرى كفر سميع بعد ان تعرض...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids التوقيت الشتوي بدء العمل بموجب الساعة ترجيع اعادة عقارب ساعة واحدة مطار بن غوريون اكتظاظ اليوم الاكثر مسافر 82 الف رحلات تركيا اسرائيل سياحةمصرع عامل ورشة اشدود اصابة اعلان وفاة طاقم طبي شرطة مستشفى تحقيق الملحنفارسبدارنةحيفامرتبةاولىفازالعالميةافلامسينمائيةمنتزه نتسيرت عيليت اعتداء على عرب شقيب السلام حادث طرق مروع ساجد أبو عاذره جنوب اسعاف دراجة نارية شرطة وفاة شاب مستشفى اصابة الطيرة اطلاق نار شاب متوسطة اسعاف شرطة مجهولون البقيعة خزنة مكتب سركة سفريات الشرطة سرقة اموال مكة المكرمة حج اداء مناسك محمد عواد محرر الصنارة صحيفة زوجته اجواء الحج زجاجات . حارقة القاء خيمة مدرسة بلدة أشبال قرب سخنين منطقة مسجاف ملكة جمال الارض ميس ايرث النمسا فيينا شمس طرعاني ليلك تتويج المخيم الصيفي البلدي علي سلام الناصرة مشاركة اطفال افتتاح حفل هبة بسام عبود شفاعمرو الطالبة وزير التعليم بينيت تخنيون مدرسة اكمال تعليمها مصرع شابة عرابة ارتفاع شاهق سقطت خطيرة ناريمان عمر دراوشة ياسين مهران خالدي الناصرة داعش السجن العراق المحاربة ضمن صفوف تنظيم اصيب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com