مصادر, فلسطينية:مستوطنون, يحرقون, نحو, 1500, شجرة, جنوب, نابلس,

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أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية أن حركة حماس أحبطت مؤخرا سلسلة مخططات إسرائيلية...
أفادت قناة "كان" الاسرائيلية انه بعد اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة،...
قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية مساء...
قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول إن المرحلة الحالية ستشهد حراكا شعبيا غاضبا...
قالت وسائل اعلام عبرية، إن الجيش الإسرائيلي قرر نشر منظومة "القبة الحديدية" في...
أكدت الحكومة أن موقف دولة فلسطين، ومنظمة التحرير، فيما يتعلق بورشة عمل المنامة...
حذر المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) من انفتاح الأبواب على...
قال داوود الطروة عضو كرسي اليونسكو لعلوم الفضاء والفلك والجمعية الفلكية...
أدان مفتي مصر، شوقي علام، اليوم الأحد، بشدة اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين...
بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في ساعات ما بعد الظهر، أثر...