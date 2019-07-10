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مصادر فلسطينية:مستوطنون يحرقون نحو 1500 شجرة جنوب نابلس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 ما زالت طواقم الإطفاء الفلسطيني تحاول إخماد النيران التي انتشرت بمئات الدونمات الزراعية في منطقة بورين، بعد قيام عدد من المستوطنين باضرام النيران جنوب نابلس.  وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة لـ معا إنه منذ ساعات الظهيرة اقتلع عدد من مستوطني "ايتسهار" أشجار زيتون وسرقوها ثم قام مستوطنون بإشعال النيران في أراضي بمنطقة جبل سلمان جنوب بورين، ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى النيران مما أدى إلى زيادة اشتعالها.  وأضاف دغلس أن النيران أحرقت نحو 1500 شجرة زيتون مثمرة حتى الآن، في حين ما زالت النيران مشتعلة، مؤكدا أن الخسائر المالية الناتجة عن الحريق كبيرة.
مصادر فلسطينية:مستوطنون يحرقون نحو 1500 شجرة جنوب نابلس




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