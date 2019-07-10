اعتقال, مشتبه, بقتل, الشاب, عبد, البدوي, في, اللد,

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في مبادرة الأولى من نوعها، وبالتعاون بين مطعم تشرين الرائد والانجليزي للحمل...
قدمت جمعية أطباء الاسنان العرب ورئيسها الدكتور فخري حسن استئنافًا للمحكمة العليا...
صادقت لجنة المعارف البرلمانيّة على قائمة المدفوعات المدرسيّة للعام الدّراسي...
تحقق الشرطة في محافظة رام الله في ملابسات اقدام مجهولين على سرقة من المال من...
قال الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، ان تعداد الفلسطينيين في العالم (فلسطين...
جاء في بيان صادر عن مكتب علي خضر زيدان المرشح السابق لرئاسة مجلس كفرمندا في...
قررت اليوم الاربعاء لجنة الافراجات التابعة للمحاكم اطلاق سراح السجينة نسرين...
أفاد الناطق بلسان مركز حيان الطّبي أنّه: "وصل لمركز حيان في كفر ياسيف شاب يبلغ من...
ارتكب مجهولون فجر اليوم ما يسمى بعملية تدفيع الثمن، في قرية دير قديس غربي رام...
توفي امس الثلاثاء الطفل مالك اسعد 3 سنوات من قرية كسرى كفر سميع بعد ان تعرض...