اعتقال, مشتبه, بقتل, الشاب, عبد, البدوي, في, اللد,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: تواصلا ً للتحقيق في قضية القتل التي وقعت صباح هذا اليوم في مدينة اللد القت الوحدة المركزية للتحقيق في لواء المركز القبض على احد سكان المدينة البالغ من العمر 23 عاما بشبهة تورطه بارتكاب الجريمة.

هذا وسيحال المشتبه صباح غدٍ الى محكمة الصلح في ريشون لتسوين للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفه على ذمة التحقيق.