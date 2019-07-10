ريال, مدريد, يجهز, عرضًا, ضخمًا, لبوجبا,

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أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، التشكيلة المثالية لبطولة كوبا أمريكا 2019...
التقى النجم البرازيلي، نيمار دا سليفا، لاعب باريس سان جيرمان، مع الدولي...
تبدأ مساء اليوم الأربعاء منافسات الدور ربع النهائي للنسخة الـ 32 من بطولة كأس...
أكَّد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، أنَّ نادي يوفنتوس، بات على أعتاب إعلان...
كشف نادي يوفنتوس الإيطالي، عن موعد عودة الفريق لخوض الحصة التدريبية الأولى،...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن نادي باريس سان جيرمان حدد هدفه الأول من...
أكَّد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، أنَّ الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم...
كشف برنامج الشرينغيتو الإسباني أن الويلزي غاريث بايل لاعب ريال مدريد لديه...
في مفاجأة كروية، تضمنت تشكيلة مانشستر يونايتد الإنجليزي، لجولته التحضيرية، اسم...
شجب نادي باريس سان جرمان الفرنسي، اليوم الاثنين، عدم التحاق نجمه البرازيلي...