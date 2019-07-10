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أحمد السعدني: “مشكلة مصر أن مفيهاش بنات حلوة”



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشر الفنان المصري أحمد السعدني فيديو أثناء مقابلته لمجموعة من الفتيات والمعجبات في الساحل الشمالي حيث يقضي عطلته.

 وقال احمد السعدني ممازحا: “مشكلة مصر إن مفيهاش بنات حلوة، حتى شوفوا”، لينتقل بالكاميرا للفتيات اللاتي ظهرن في غاية الحماس.
وتلقي السعدني عددا من التعليقات الساخرة على ذلك الفيديو، حيث أكد أحد متابعيه أنه بالفعل لا يوجد فتيات جميلات في مصر، لكن يوجد فاتنات، وعلق آخر قائلا: “يعني كل البنات الحلوة دي وبتقول مصر مفيهاش بنات حلوة، انت كدا حرام عليك”.
أحمد السعدني: “مشكلة مصر أن مفيهاش بنات حلوة”




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