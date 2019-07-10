حماس:, إسرائيل, حاولت, تسميم, قائد, كبير,

أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية أن حركة حماس أحبطت مؤخرا سلسلة مخططات إسرائيلية لاغتيال قادة في جناحها العسكري.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن أحد المخططات أحبِط من خلال إلقاء القبض على عميل كان ينوي تسميم قائد كبير.وقالت المصادر إن أمن المقاومة رصد محاولات حثيثة من "الشاباك" لتجنيد عملاء جدد خلال المدة الأخيرة، عبر ابتزازهم أو عرض إغراءات مالية عليهم.وفي الوقت الذي كشفت فيه المصادر العبرية عن استقالة مسؤول عسكري كبير على خلفية "عملية خانيونس"، رجحت المصادر الفلسطينية أن يكون السبب الرئيس للاستقالة عجز ذلك المسؤول ووحدته عن رد الاعتبار للمنظومة الأمنية طوال الأشهر الستة الماضية، بسبب فشله في تنفيذ عمليات ناجحة.