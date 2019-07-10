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وزارة التّربية : لجنة المعارف البرلمانيّة تصادق على المدفوعات المدرسيّة للعام الدّراسي القادم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



صادقت  لجنة المعارف البرلمانيّة على قائمة المدفوعات المدرسيّة للعام الدّراسي القادم .المدفوعات المدرسيّة لم تتغيّر مقارنة مع العام الدّراسي السّابق(تمّ ابطال الاحتفالات الصفيّة  24 شاقلا بعد أن توصّلت وزارة التّربية لاتّفاق مع لجنة المعارف البرلمانيّة بتخصيص مبلغا وقدره 20 مليون شاقلا لهذا الهدف) تأمين الطلاب الالزامي من جيل رياض الأطفال حتّى الصّف الثّاني عشرلم يتغيّر ( التّكلفة للطالب الواحد بقيت 49 شاقلا).كذلك تكاليف الرّحلات المدرسيّة وحفلات الانهاء .



اليكم قائمة المدفوعات المدرسيّة الالزاميّة والاختياريّة (الحد الأقصى ) :

رياض الأطفال 245  شاقلا، الصّفوف الأولى- الثّانية: 532 شاقلا ، الصّفوف الثّالثة- الرّابعة :557 شاقلا ، الصّفوف الخامسة: 683 شاقلا ، الصّفوف السّادسة 893 شاقلا ، الصّفوف السّابعة- الثّامنة : 1,018 شاقلا ، الصّفوف التّاسعة( اعداديّة مستقلّة 1,159 شاقلا) واعداديّة ضمن مدرسة شاملة 1,034شاقلا . الصّفوف العاشرة- الحادية عشرة 1,211 شاقلا والصّفوف الثانيّة عشرة 1,364 شاقلا .


تكاليف البرنامج التّعليمي الاضافي وتكاليف مشروع التّغذية لم تتغيّر وتقوم الوزارة بفحص موضوع  تمويل السّلّة الثّقافيّة لطلاب الصّفوف الأولى- الثّانية  وتقوم بجهد كبيرة لدعم الطلاب  من الطبقات الضعيفة .


الوزارة قامت بعدّة خطوات لدعم الطلاب :

* 100 مليون شاقل لدعم الطلاب من خلال المنح التّعليميّة (211 ألف طالب مدرسة )معدّل كل منحه 400 شاقلا  لدعم الطلاب في الكتب المدرسيّة والرحلات المدرسيّة .

* 100 مدرسة تنضم في العام القادم لمشروع الكتب المدرسيّة ( 2,831 مدرسة ضمن المشروع ) التّكلفة القصوى للطالب 320 شاقلا .

* الوزارة ستستمر بتمويل مدارس العطلة ( مدارس الأأعياد ) 914 ألف طالب ضمن المشروع .

* 220 ألف طالب ضمن مشروع النويديّات بعد الظهر .

* 102,640 طالبا  يتمتّعون بالدّورات المحتلفة  .

هذه المشاريع تساهم في توفير 10 آلاف شاقل على كل عائلة .




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