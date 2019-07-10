وزارة, التّربية, :, لجنة, المعارف, البرلمانيّة, تصادق, على, المدفوعات, المدرسيّة, للعام, الدّراسي, القادم,

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تحقق الشرطة في محافظة رام الله في ملابسات اقدام مجهولين على سرقة من المال من...
قال الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، ان تعداد الفلسطينيين في العالم (فلسطين...
جاء في بيان صادر عن مكتب علي خضر زيدان المرشح السابق لرئاسة مجلس كفرمندا في...
قررت اليوم الاربعاء لجنة الافراجات التابعة للمحاكم اطلاق سراح السجينة نسرين...
أفاد الناطق بلسان مركز حيان الطّبي أنّه: "وصل لمركز حيان في كفر ياسيف شاب يبلغ من...
ارتكب مجهولون فجر اليوم ما يسمى بعملية تدفيع الثمن، في قرية دير قديس غربي رام...
توفي امس الثلاثاء الطفل مالك اسعد 3 سنوات من قرية كسرى كفر سميع بعد ان تعرض...
أخلت قوات الشرطة صباح اليوم الأربعاء، عقار عائلة "أبو زوير/صيام"، بعد 25 عاماً...
مؤنس دبور (27 عاماً) ابن مدينة الناصرة يدأ مشواره في الدوري الاسباني مع فريق...
وباشرت قوات الشرطة التي وصلت الى المكان التحقيق في ملابسات وقوع الجريمة والبحث عن...