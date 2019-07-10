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صور - سرقة مال من صندوق تبرعات بمسجد في منطقة رام الله بواسطة مكنسة كهربائية



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تحقق الشرطة في محافظة رام الله في ملابسات اقدام مجهولين على  سرقة من المال من صندوق تبرعات بمسجد في منطقة رام الله .


وتمت عملية السرقة بواسطة "شفط" المال بمكنسة كهربائية داخل المسجد .


وتم تحطيم كاميرات المراقبة بالمسجد .




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