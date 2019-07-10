صور - سرقة مال من صندوق تبرعات بمسجد في منطقة رام الله بواسطة مكنسة كهربائية

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تحقق الشرطة في محافظة رام الله في ملابسات اقدام مجهولين على سرقة من المال من صندوق تبرعات بمسجد في منطقة رام الله .

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