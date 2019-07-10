ميسي, خارج, التشكيلة, المثالية, لكوبا, أمريكا,

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التقى النجم البرازيلي، نيمار دا سليفا، لاعب باريس سان جيرمان، مع الدولي...
تبدأ مساء اليوم الأربعاء منافسات الدور ربع النهائي للنسخة الـ 32 من بطولة كأس...
أكَّد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، أنَّ نادي يوفنتوس، بات على أعتاب إعلان...
كشف نادي يوفنتوس الإيطالي، عن موعد عودة الفريق لخوض الحصة التدريبية الأولى،...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن نادي باريس سان جيرمان حدد هدفه الأول من...
أكَّد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، أنَّ الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم...
كشف برنامج الشرينغيتو الإسباني أن الويلزي غاريث بايل لاعب ريال مدريد لديه...
في مفاجأة كروية، تضمنت تشكيلة مانشستر يونايتد الإنجليزي، لجولته التحضيرية، اسم...
شجب نادي باريس سان جرمان الفرنسي، اليوم الاثنين، عدم التحاق نجمه البرازيلي...
يسعى نادي إيفرتون لحسم صفقة جديدة من صفوف برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية...