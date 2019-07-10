جولة, سبايدرمان, في, شوارع, دبي, وبين, ناطحات, السحاب-, فيديو,

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم ​سبايدرمان​ مقطعاً مصوراً مدته 58 ثانية، يظهر بطل الفيلم وهو يتجول في شوارع دبي بالإمارات العربية المتحدة.

ويظهر سبايدرمان وهو يلقي التحية على عدد من المارة من جنسيات مختلفة لدى تجواله في شوارع دبي وأسواقها التقليدية، كما يبدو وهو يتنقل بين ناطحات السحاب مستخدما خيوط العنكبوت من بدلته العجيبة.جاء مقطع الفيديو هذا من ضمن الحملة الترويجية لفيلم سبايدرمان الجديد "بعيداً عن الوطن" أو Spiderman:Far From Home.وتعد لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي مركزاً لخدمة صناع الأفلام من أنحاء العالم، ما جعل المدينة وجهة رئيسية لهذه الصناعة، فقد حظيت إمارة دبي باهتمام كبير من صناع الأفلام في السنوات الماضية كموقع تصوير لأكثر من 50 فيلماً بإنتاج أميركي أو هندي أو عربي، ومن أشهر الأفلام التي صورت في دبي، مهمة مستحيلة Mission Impossible ل​توم كروز​، و"كونغ فو يوغا" لجاكي شان و"زيرو" ل​شاروخان​.