تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-10 16:01:49 وزارة التّربية : لجنة المعارف البرلمانيّة تصادق على المدفوعات المدرسيّة للعام الدّراسي القادم |  2019-07-10 16:00:59 واشنطن: تركيا ستتعرض لعواقب خطيرة إذا اشترت أس 400 |  2019-07-10 16:00:25 صور - سرقة مال من صندوق تبرعات بمسجد في منطقة رام الله بواسطة مكنسة كهربائية |  2019-07-10 13:45:45 الاحصاء: 13 مليون تعداد الفلسطينيين في العالم |  2019-07-10 13:27:45 علي خضر زيدان : قبول الالتماس الذي تقدمتُ به بخصوص القضية المتعلقة بنزاهة الأنتخابات بكفرمندا |  2019-07-10 12:51:53 روحاني: زيادة تخصيب اليورانيوم هي لأغراض سلمية |  2019-07-10 12:49:31 الإفراج عن نسرين مصاروة من الطيبة قبل انتهاء محكوميتها |  2019-07-10 12:31:31 وفد من حماس الى موسكو لمناقشة المصالحة و"صفقة القرن" |  2019-07-10 11:54:16 إنقاذ حياة شاب من جديدة المكر لسعته نحلة |  2019-07-10 11:49:42 جريمة تدفيع الثمن في دير قديس ضد محمود قطوسة |  2019-07-10 11:00:09 بعد وفاة الطفل مالك اسعد من كسرى - احذروا حبات العنب وبندورة الشيري واصابع النقانق قد تكون قاتلة للأطفال‎ |  2019-07-10 09:55:59 اخلاء عقار سكني في سلوان لصالح المستوطنين |  2019-07-10 09:18:54 صور - اللاعب مؤنس دبور يبدأ مشواه رسميا في اشبيلية |  2019-07-10 09:15:22 جهود أوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي |  2019-07-10 06:03:34 الطقس - ارتفاع على درجات الحرارة |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

وفاة الفنان وعارض الأزياء السعودي تومي عمران



  |     |   اضافة تعليق



بعد معاناته مع ورم بالدماغ، وبعد أن دخل في غيبوبة استمرت لمدة شهرين، توفي الفنان وعارض الأزياء السعودي ​تومي عمران​ يوم 12 يونيو/ حزيران الماضي في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، وقد تم دفنه في اليوم التالي دون أن يتم الإعلان عن ذلك الأمر في وسائل الإعلام.




ولد الفنان السعودي تومي عمران في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الاميركية، لأب سعودي ولأم تحمل الجنسية التركية، وقضى سنوات حياته الآولى هناك في كاليفورنيا، وكانت الزيارة الأولى لتومي عمران إلى السعودية وهو في عمر 15 سنة.




كلمات متعلقة

وفاة, الفنان, وعارض, الأزياء, السعودي, تومي, عمران,

تابعونــا

إبن قصي خولي يظهر من جديد.. صورة واضحة تثير الجدل إبن قصي خولي يظهر من جديد.. صورة واضحة تثير الجدل 2019-07-10 | 13:31:01

لا يزال محبو الممثل السوري ​قصي خولي​ بحالة صدمة بعدما كشف مؤخراً أنه أصبح أباً...

ميريام كلينك في أحضان رجل.. هل هو حبيبها الجديد؟ ميريام كلينك في أحضان رجل.. هل هو حبيبها الجديد؟ 2019-07-10 | 11:29:56

نشرت المغنية الإستعراضية ميريام كلينك صورة عبر حسابها على تطبيق “إنستغرام”، مع...

رولا يموت بفستان فاضح تحيي حفلاً في أحد المطاعم رولا يموت بفستان فاضح تحيي حفلاً في أحد المطاعم 2019-07-10 | 10:15:17

أحيت المغنية الإستعراضية رولا يموت حفلاً في أحد المطاعم في لبنان، وتفاعل...

رغم القطيعة.. السعودية تجمع أنغام وأصالة على مسرح واحد رغم القطيعة.. السعودية تجمع أنغام وأصالة على مسرح واحد 2019-07-10 | 09:17:28

تجتمع المطربتان المصرية أنغام والسورية أصالة نصري، في الباحة بالسعودية لإحياء...

نادية الجندي بإطلالة شابة في العشرينات نادية الجندي بإطلالة شابة في العشرينات 2019-07-09 | 20:40:36

نشرت الفنانة المصرية ” نادية الجندي ” عبر صفحتها الشخصية على موقع ” إنستجرام ”...

هكذا ظهرت ميريام فارس في المسبح هكذا ظهرت ميريام فارس في المسبح 2019-07-09 | 15:00:23

أثارت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ الجدل بين رواد مواقع التواص الاجتماعي...

سيرين عبد النور لزوجها "بحبك لتخلص الدنيي"- صورة سيرين عبد النور لزوجها "بحبك لتخلص الدنيي"- صورة 2019-07-09 | 12:30:20

نشرت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ صورتان لها مع زوجها السيد فريد رحمة على...

مراد يلدريم للمرة الأولى في السينما المصرية مراد يلدريم للمرة الأولى في السينما المصرية 2019-07-09 | 11:00:02

أعلنت الصفحة الرسمية لفيلم ” ماكو ” عبر موقع ” إنستجرام ” عن انضمام الممثل...

حاتم العراقي يسلّم ماستر الميني ألبوم الجديد لروتانا حاتم العراقي يسلّم ماستر الميني ألبوم الجديد لروتانا 2019-07-09 | 10:42:03

سلّم الفنان حاتم العراقي "عندليب الأغنية العراقية" أغنيات "الميني البوم 2019"...

مايا دياب برقصة طريفة في الشارع- فيديو مايا دياب برقصة طريفة في الشارع- فيديو 2019-07-09 | 09:13:20

نشرت الفنانة ​مايا دياب​ مقطع فيديو تظهر فيه وهي ترقص بشكل طريف في احد شوارع جزر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مشتبه اعتقال انتحال شخصية طبيب صيدلي كفر قرع الشرطة وزارة الصحة شجار طلاب طالب اصابة ثانوية كفر كنا رشد ابن مدرسة شرطة التحقيق الناصرةأبو غوش القدس فاتورة مطعم سياح صينيين 16500 شيكل وزارة السياحة الاسرائيلية السفر كمال خطيب تجديد امر منع السفر كفر كنا 5 أشهر اضافية اضراب عام شامل مؤسسات بلدية متابعة لجنة قرار الاحد جريمة قتل شابين المدينة مصرع علي ابو عرار النقب عرعره سقوطه ارتفاع طابقين الثاني الطابق حسام طربي دهس شرطي تركه مصابا على الارض أبو سنان قرية سياقة سيارة شاب لائحة اتهام محكمة حريق اضرار جسيمة دون اصابات مدينة باقة الغربية اطفاء سلطة صالون بيت نار مخشير جهاز التحكم عن بعد انصهر نتيجة الحر الشديد مواطن من قرية طرعان انفجار سيارة الخضيرة اصابات جنائية اللجنة الشعبية الجديدة المكر تظاهرة رفع شعارات طنطور لنا مخطط رفض يوم العطاء قرية طرعان مشاركة واسعة اهالي القرية رئيس المجلس عماد دحلة عيلبون ذكرى مجزرة احياء مسيرة اهالي lh[أول سهرة عروس على ارض الدامون المهجرة حفل زفاف عروس العودة غدير عزات بقاعي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com