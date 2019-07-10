وفاة, الفنان, وعارض, الأزياء, السعودي, تومي, عمران,

بعد معاناته مع ورم بالدماغ، وبعد أن دخل في غيبوبة استمرت لمدة شهرين، توفي الفنان وعارض الأزياء السعودي ​تومي عمران​ يوم 12 يونيو/ حزيران الماضي في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، وقد تم دفنه في اليوم التالي دون أن يتم الإعلان عن ذلك الأمر في وسائل الإعلام.

ولد الفنان السعودي تومي عمران في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الاميركية، لأب سعودي ولأم تحمل الجنسية التركية، وقضى سنوات حياته الآولى هناك في كاليفورنيا، وكانت الزيارة الأولى لتومي عمران إلى السعودية وهو في عمر 15 سنة.