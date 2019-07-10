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إبن قصي خولي يظهر من جديد.. صورة واضحة تثير الجدل



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لا يزال محبو الممثل السوري ​قصي خولي​ بحالة صدمة بعدما كشف مؤخراً أنه أصبح أباً رغم أن محبوه لا يلعموا أنه متزوج، حيث نشر صورة بدت فيها يده تمسك بيد مولود واشار في تعليقه على الصورة الى أن المولود إبنه وأطلق عليه إسم "عميد".



مغني الرابر السوري ​إسماعيل تمر​ اثار الجدل من جديد حول "عميد" عندما نشر عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أول صورة واضحة للمولود حيث بدا في الصورة وهو يحمل "عميد" دون أن يظهر وجهه، فقد اجتمع بقصي خولي وعائلته في اسطنبول، لكن كان من الملفت أن "عميد" ليس حديث الولادة بل يبدو واضحاً أنه تخطى عامه الأول، مما اثار الجدل بين محبي خولي الذين كانوا يعتبرون أن "عميد" ولد حديثاً بحسب الصورة التي نشرها خولي مؤخراً وأعلن من خلالها أنه أصبح اباً.


إسماعيل تمر كان قد علق على الصورة بالتالي: "مع عميد ابن الغالي ..الله يحميلك ياه وتفرح فيه وتشوفوا من أهم الناس أبو عميد و أم عميد نورتو إسطنبول الله يحميكم ويسعدكم ويحميلكم العميد ويبعد عنكم الحسد والعين وكلام الحاقدين".




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