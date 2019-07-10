علي خضر زيدان : قبول الالتماس الذي تقدمتُ به بخصوص القضية المتعلقة بنزاهة الأنتخابات بكفرمندا

جاء في بيان صادر عن مكتب علي خضر زيدان المرشح السابق لرئاسة مجلس كفرمندا في الانتخابات الاخيرة : "بحمد الله ورعايته وكرمه قرر قاضي محكمة العدل العليا قبول الالتماس الذي تقدمتُ به بخصوص القضية المتعلقة بنزاهة الأنتخابات وقد قرر القاضي بتشكيل فريق قضاة للمداولة في القضية وسيتعين موعد لاحق لبحثها في محكمة العدل العليا، كما الزم القاضي فوجلمان الدوة بتقديم موقف محتلن بموجب التطورات الأخيرة للقضية حتى خمسة أيام قبل الموعد الذي يتم تحديده لبحث القضية، هذا مما يؤكد ضم المسار الجنائي إلى المسار القضائي ليتم عرضه وبحثه أمام المحكمة العليا".