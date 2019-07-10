تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-10 16:01:49 وزارة التّربية : لجنة المعارف البرلمانيّة تصادق على المدفوعات المدرسيّة للعام الدّراسي القادم |  2019-07-10 16:00:59 واشنطن: تركيا ستتعرض لعواقب خطيرة إذا اشترت أس 400 |  2019-07-10 16:00:25 صور - سرقة مال من صندوق تبرعات بمسجد في منطقة رام الله بواسطة مكنسة كهربائية |  2019-07-10 13:45:45 الاحصاء: 13 مليون تعداد الفلسطينيين في العالم |  2019-07-10 13:27:45 علي خضر زيدان : قبول الالتماس الذي تقدمتُ به بخصوص القضية المتعلقة بنزاهة الأنتخابات بكفرمندا |  2019-07-10 12:51:53 روحاني: زيادة تخصيب اليورانيوم هي لأغراض سلمية |  2019-07-10 12:49:31 الإفراج عن نسرين مصاروة من الطيبة قبل انتهاء محكوميتها |  2019-07-10 12:31:31 وفد من حماس الى موسكو لمناقشة المصالحة و"صفقة القرن" |  2019-07-10 11:54:16 إنقاذ حياة شاب من جديدة المكر لسعته نحلة |  2019-07-10 11:49:42 جريمة تدفيع الثمن في دير قديس ضد محمود قطوسة |  2019-07-10 11:00:09 بعد وفاة الطفل مالك اسعد من كسرى - احذروا حبات العنب وبندورة الشيري واصابع النقانق قد تكون قاتلة للأطفال‎ |  2019-07-10 09:55:59 اخلاء عقار سكني في سلوان لصالح المستوطنين |  2019-07-10 09:18:54 صور - اللاعب مؤنس دبور يبدأ مشواه رسميا في اشبيلية |  2019-07-10 09:15:22 جهود أوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي |  2019-07-10 06:03:34 الطقس - ارتفاع على درجات الحرارة |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

محاكمة "ديك" بدعوى "الإزعاج الصّوتي"! بالفيديو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجهت محكمة ​روشفور​ الفرنسية تهمة "الإزعاج الصوتي" للديك "موريس"، على خلفية شكوى من الجيران بسبب صياحه المبكر صباح كل يوم.



وحضرت الجلسة ​كورين فيسو​، صاحبة ​الديك​ "موريس"، الذي "تغيّب" عنها. كما لم يحضر الزوجان المتقاعدان صاحبا الدعوى الغريبة.


وقال محامي الإدعاء، فنسان أوبيرو، إنّ "المحاكمة ليست صراعاً بين ​المدينة​ و​الريف​، بل هي مشكلة إزعاج صوتي، مضيفاً: "لو كان الموضوع مرتبطاً بديك أو كلب أو أبواق سيارات أو موسيقى، ففي كل الحالات المقصود هو الضجيج".


وتابع: "موكلاي لا يرفضان حق الديك في الصياح، لكنهما يريدان أن ينعما بالهدوء بين السادسة والثامنة والنصف صباحا".


وردّ محامي صاحبة الديك، قائلاً: "لماذا لم ينزعج سوى اثنين من أصل 40 جاراً؟".




كلمات متعلقة

محاكمة, "ديك", بدعوى, "الإزعاج, الصّوتي"!, بالفيديو,

تابعونــا

جولة سبايدرمان في شوارع دبي وبين ناطحات السحاب- فيديو جولة سبايدرمان في شوارع دبي وبين ناطحات السحاب- فيديو 2019-07-10 | 16:00:57

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم ​سبايدرمان​ مقطعاً مصوراً مدته 58 ثانية، يظهر بطل...

روسي يطعم بيده دبا بريا ويبقى على قيد الحياة! (فيديو) روسي يطعم بيده دبا بريا ويبقى على قيد الحياة! (فيديو) 2019-07-10 | 10:17:18

صور شاهد عيان، من أصدقاء شاب روسي، فيديو فريدا لصديقه وهو يطعم دبا بريا أسود بيديه...

عادة غريبة "تخنق" صاحبها حتى الموت! عادة غريبة "تخنق" صاحبها حتى الموت! 2019-07-09 | 15:00:25

لقي صياد سمك فلبيني حتفه، بعد أن ابتلع بطريق الخطأ سمكة حية أثناء رحلة صيد رافقه...

جوهرة ثمينة سُرقت في إيطاليا والنزاع عليها في نيويورك جوهرة ثمينة سُرقت في إيطاليا والنزاع عليها في نيويورك 2019-07-09 | 12:30:48

قبل 22 عاما، تعرضت جوهرة ثمينة للسرقة من فندق إيطالي، لكن النزاع القضائي، بشأن...

آمال كبيرة بالعثور على مومياء الملكة نفرتيتي في غرفة سرية آمال كبيرة بالعثور على مومياء الملكة نفرتيتي في غرفة سرية 2019-07-09 | 11:00:41

أوضحت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية أن هناك غرفة سرية داخل قبر توت عنخ آمون ربما تضم...

بوزن خيالي.. اصطياد "أضخم سمكة" في العالم! بوزن خيالي.. اصطياد "أضخم سمكة" في العالم! 2019-07-08 | 16:00:49

قاومت سمكة ضخمة من نوع Giant barb صنارة صياد بريطاني مدة 80 دقيقة، قبل أن يتمكن من...

نام أثناء القيادة فتسبب بمقتل 29 شخصاً نام أثناء القيادة فتسبب بمقتل 29 شخصاً 2019-07-08 | 14:23:56

قتل 29 شخصاً على الأقل إثر انحراف حافلة من على طريق سريع وسقطت في مصرف مياه شمالي...

"إنستغرام" تطلق ميزة جديدة للتواصل الاجتماعي "إنستغرام" تطلق ميزة جديدة للتواصل الاجتماعي 2019-07-08 | 10:06:57

أضاف القائمون على تطبيق "إنستغرام" ملصقا جديدا إلى التطبيق، يمكن المستخدمين من ضم...

خلل فيسبوك يكشف سراً خطيراً خلل فيسبوك يكشف سراً خطيراً 2019-07-05 | 08:32:18

قدم العطل الذي ضرب منصات "فيسبوك" أمس نظرة على طريقة عمل الذكاء الاصطناعي في...

تعرفوا على X6 الجديدة من "بي إم دبليو" تعرفوا على X6 الجديدة من "بي إم دبليو" 2019-07-03 | 16:00:40

بدأت "بي إم دبليو" باختبار سيارة X6 الجديدة، التي ستكون واحدة من أكثر سيارات الدفع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids العفولة شابة الناصرة اطلاق نار المحطة المركزية منع دخول المصلين اقتحام مستوطنين المسجد الاقصى المبارك تعطيل اقلاع طائرات هبوط لجنة مستخدمين بن غوريون دولي احتجاجا وزارة المالية هدم بيت كفر قاسم مدينة عشية الذكرى ال 60 مجزرة علي ابو الحين عيسى فراس مغربي شفاعمرو ابناء سخنين اتحاد اللاعب هبوعيل حيفا انضمام فريق مفاوضات القدس الاقصى مظاهرة قرية نحف بث مباشر مباشر برشلونة الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين اصابة شخصين حريق شب النار اندلاع مبنى المجلس المحلي كفر قرع قسم الرفاهتظاهرة منتجع الواحدة افطار محامين نقابة العرب وزيؤة القضاء شاكيد ايليت رفعت ترك اقالة تدريب مكابي اخاء الناصرة الدرجة الممتازة المدرببث مباشر : توتنهام هوتسبير و مانشستر يونايتدنشأت ملحم شبهة مشتبهين مساعدة الشاب نشأت ملحم عرعره اعتقال تمديد شابين علاء خندقجي وفاة متأثرا جراحه اصابة حادث طرق الضفة اصلا اجواء مشحونة مسجد اقصى مبارك احمد المحتسب القدس حي الثوري غرقا شواطئ شاطئ البحر تل ابيب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com