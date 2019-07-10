لماذا, التقى, نيمار, وكريستيانو, رونالدو, في, إيطاليا؟,

التقى النجم البرازيلي، نيمار دا سليفا، لاعب باريس سان جيرمان، مع الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، أمس الثلاثاء، في مدينة تورينو الإيطالية.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، اليوم الأربعاء، أن نيمار غادر إلى تورينو، من أجل تصوير أحد الإعلانات مع نجم ريال مدريد السابق.وأوضحت الصحيفة أن اللاعبين لديهما عقد رعاية، مع نفس شركة الملابس الرياضية، لكن لم يتأكد حتى الآن ارتباط الإعلان بهذا الأمر.يذكر أن مصير نيمار مع باريس سان جيرمان يحيط به الكثير من الغموض، لا سيما أن اللاعب يسعى للعودة إلى برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعدما لم ترق له تجربته في فرنسا.وتسود حالة غضب داخل أروقة النادي الباريسي، بسبب عدم انضمام نيمار إلى تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد، حتى الآن.ويعتزم بطل الدوري الفرنسي توقيع غرامة على النجم البرازيلي، فور عودته.