روحاني:, زيادة, تخصيب, اليورانيوم, هي, لأغراض, سلمية,

وبدوره أوضح أمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني ان بلاده ستدافع عن مصالحها وامنها بكل حزم، وستواصل اجراءاتها السياسية والدفاعية.وجاءت أقواله خلال اجتماع في طهران اليوم مع مندوب الرئيس الروسي الخاص الكسندر لافرييتيف.

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني ان زيادة تخصيب اليورانيوم هي لأغراض سلمية وتأتي في اطار الاتفاق النووي.

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