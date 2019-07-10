تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-10 16:01:49 وزارة التّربية : لجنة المعارف البرلمانيّة تصادق على المدفوعات المدرسيّة للعام الدّراسي القادم |  2019-07-10 16:00:59 واشنطن: تركيا ستتعرض لعواقب خطيرة إذا اشترت أس 400 |  2019-07-10 16:00:25 صور - سرقة مال من صندوق تبرعات بمسجد في منطقة رام الله بواسطة مكنسة كهربائية |  2019-07-10 13:45:45 الاحصاء: 13 مليون تعداد الفلسطينيين في العالم |  2019-07-10 13:27:45 علي خضر زيدان : قبول الالتماس الذي تقدمتُ به بخصوص القضية المتعلقة بنزاهة الأنتخابات بكفرمندا |  2019-07-10 12:51:53 روحاني: زيادة تخصيب اليورانيوم هي لأغراض سلمية |  2019-07-10 12:49:31 الإفراج عن نسرين مصاروة من الطيبة قبل انتهاء محكوميتها |  2019-07-10 12:31:31 وفد من حماس الى موسكو لمناقشة المصالحة و"صفقة القرن" |  2019-07-10 11:54:16 إنقاذ حياة شاب من جديدة المكر لسعته نحلة |  2019-07-10 11:49:42 جريمة تدفيع الثمن في دير قديس ضد محمود قطوسة |  2019-07-10 11:00:09 بعد وفاة الطفل مالك اسعد من كسرى - احذروا حبات العنب وبندورة الشيري واصابع النقانق قد تكون قاتلة للأطفال‎ |  2019-07-10 09:55:59 اخلاء عقار سكني في سلوان لصالح المستوطنين |  2019-07-10 09:18:54 صور - اللاعب مؤنس دبور يبدأ مشواه رسميا في اشبيلية |  2019-07-10 09:15:22 جهود أوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي |  2019-07-10 06:03:34 الطقس - ارتفاع على درجات الحرارة |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

روحاني: زيادة تخصيب اليورانيوم هي لأغراض سلمية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال الرئيس الإيراني حسن روحاني ان زيادة تخصيب اليورانيوم هي لأغراض سلمية وتأتي في اطار الاتفاق النووي.




وبدوره أوضح أمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني ان بلاده ستدافع عن مصالحها وامنها بكل حزم،  وستواصل اجراءاتها السياسية والدفاعية.



 وجاءت أقواله خلال اجتماع في طهران اليوم مع مندوب الرئيس الروسي الخاص الكسندر لافرييتيف.

تصوير - afp




كلمات متعلقة

روحاني:, زيادة, تخصيب, اليورانيوم, هي, لأغراض, سلمية,

تابعونــا

واشنطن: تركيا ستتعرض لعواقب خطيرة إذا اشترت أس 400 واشنطن: تركيا ستتعرض لعواقب خطيرة إذا اشترت أس 400 2019-07-10 | 16:00:59

حذرت الولايات المتحدة تركيا مجدّداً من "عواقب سلبية" إذا لم تتخلّ عن شراء منظومة...

وفد من حماس الى موسكو لمناقشة المصالحة و"صفقة القرن" وفد من حماس الى موسكو لمناقشة المصالحة و"صفقة القرن" 2019-07-10 | 12:31:31

أكد مصدر مسؤول في حركة حماس بغزة أن وفدا من الحركة برئاسة نائب رئيس المكتب...

جهود أوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي جهود أوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي 2019-07-10 | 09:15:22

يواصل الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا التحركات الدبلوماسية التي تهدف...

الحرس الإيراني: سنستهدف القواعد الأمريكية في الدول المجاورة في حال ارتكبت أي حماقة الحرس الإيراني: سنستهدف القواعد الأمريكية في الدول المجاورة في حال ارتكبت أي حماقة 2019-07-10 | 06:01:37

أكد نائب القائد العام للحرس الثوري للشؤون الثقافية والاجتماعية حسین نجاة، أن...

واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات بارزة في حزب الله واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات بارزة في حزب الله 2019-07-10 | 00:00:17

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على نائبين ومسؤول...

ابو ردينة: الطريق للسلام لن يتحقق إلا عبر الشرعية الدولية وليس الاوهام ابو ردينة: الطريق للسلام لن يتحقق إلا عبر الشرعية الدولية وليس الاوهام 2019-07-09 | 16:04:09

ردا على محاولات التضليل والتصريحات المرفوضة الصادرة عن عدد من المسؤولين...

مصادفة نادرة ستحدث الثلاثاء المقبل بوقوع خسوف جزئي وتعامد الشمس على الكعبة مصادفة نادرة ستحدث الثلاثاء المقبل بوقوع خسوف جزئي وتعامد الشمس على الكعبة 2019-07-09 | 15:10:47

كشف مختص في الفلك أن يوم الثلاثاء المقبل 16 يوليو الجاري سيشهد مصادفة نادرة؛ حيث...

روسيا: اس 500 يمكنه التعامل مع تهديدات الفضاء روسيا: اس 500 يمكنه التعامل مع تهديدات الفضاء 2019-07-09 | 12:37:25

صرح يوري موربكين، نائب قائد الأنظمة المضادة للطائرات في روسيا، لصحيفة كراسنايا...

الأميرة ريما بنت بندر تقدم أوراق اعتمادها للرئيس الأمريكي الأميرة ريما بنت بندر تقدم أوراق اعتمادها للرئيس الأمريكي 2019-07-09 | 09:08:10

قدمت الأميرة ريما بنت بند آل سعود أوراق اعتمادها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب،...

رسميا.. بريطانيا تحدد موعد خروجها من الاتحاد الأوروبي رسميا.. بريطانيا تحدد موعد خروجها من الاتحاد الأوروبي 2019-07-09 | 07:03:39

أعلن الوزير البريطاني المكلف بملف بريكست ستيفن باركلي، أن بلاده ستغادر الاتحاد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids نحال علي رافع عرابة مدينة صحة جيدة مأكولات طبيعية عسل تربية خلايا النحل احتراق سيارة شفاعمرو النيران المركبة الشرطة تحقق غليك اقتحام المسجد الاقصى المبارك المتطرف شرطة اداء القسم الكنيست قبل دخوله مجهولون اعمال تخريب مدرسة الزهراء جت قرية وادي عارة شرطة تحقيق اقتحام بلدية الناصرة علي سلام اشلابة اسراء زيدان عابد اطلاق نار العفولة طعن منير نبواني جولس رئيس مجلس محلي سلمان عامر قتل لائحة اتهام محكمة مركزية ملصقات ظاهرة اطلاق نار افراح اعراس ام الفحم الشرطة البلدية سائقين سيارات شارع مكافحة رئيسي مدينة بسمة طبعون خنزير تعليق الاهالي غضبهم غضب استياء عارم الشرطة تحقق عضو . الطنيست حزب العمل بهلول زهير الاتحاد العام كرة قدم الغاء مباريات الدوري الاسبوع القادمعلي سلام بلدية الناصرة زيدان اسراء عابد الشابة اطلاق نار يزور الناصرة انهيار رافعة مبنى موقف سيارات تل ابيب انباء عن عالقين ورشة بناء اصابات مقتل شخصين قتيلان مصابون عمال عرب مصرع عامل الكسيفة دهسته جرافة ورشة الشارون حراسة أحمد القرعان أمين دراوشة الناصرة حادثة وفاة الشرطة غير جنائية خلفية خلفيتها تستبعد التحقيق تسهيلات رخص أسلحة مواطنين وزير الامن الداخلي طفلة مصرع دهس ايلات بئر المكسور قرية الشرطة الاسعاف شام غدير
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com