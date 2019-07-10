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الإفراج عن نسرين مصاروة من الطيبة قبل انتهاء محكوميتها



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 قررت اليوم الاربعاء لجنة الافراجات التابعة للمحاكم اطلاق سراح السجينة نسرين مصاروة قبل انقضاء المحكومية التي فرضت عليها لادانتها بالحض على قتل زوجها 



 وقضت مصاروة حتى الان عقوبة السجن الفعلي لمدة ثمانية أعوام من أصل ستة عشر.


يشار الى ان المحكمة حكمت بالسجن المؤبد على نسرين مصاروة (بالاصل من الطيرة) لمدة ٢٥ عاما، بتهمة التحريض على قتل زوجها.
الإفراج عن نسرين مصاروة من الطيبة قبل انتهاء محكوميتها




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