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قال الرئيس الإيراني حسن روحاني ان زيادة تخصيب اليورانيوم هي لأغراض سلمية وتأتي في...
يواصل الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا التحركات الدبلوماسية التي تهدف...
أكد نائب القائد العام للحرس الثوري للشؤون الثقافية والاجتماعية حسین نجاة، أن...
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على نائبين ومسؤول...
ردا على محاولات التضليل والتصريحات المرفوضة الصادرة عن عدد من المسؤولين...
كشف مختص في الفلك أن يوم الثلاثاء المقبل 16 يوليو الجاري سيشهد مصادفة نادرة؛ حيث...
صرح يوري موربكين، نائب قائد الأنظمة المضادة للطائرات في روسيا، لصحيفة كراسنايا...
قدمت الأميرة ريما بنت بند آل سعود أوراق اعتمادها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب،...
أعلن الوزير البريطاني المكلف بملف بريكست ستيفن باركلي، أن بلاده ستغادر الاتحاد...
أكدت الولايات المتحدة مجددا مساء اليوم أنها لن تسمح أبدا لإيران بامتلاك أسلحة...