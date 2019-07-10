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وفد من حماس الى موسكو لمناقشة المصالحة و"صفقة القرن"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أكد مصدر مسؤول في حركة حماس بغزة أن وفدا من الحركة برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق سيصل العاصمة الروسية موسكو الأسبوع المقبل، لعقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية سيرغي لافروف، وعدد من المسؤولين في الخارجية الروسية.



واوضح المصدر أن الزيارة تبدأ الاثنين المقبل لبحث تطورات الموقف حول جهود المصالحة الفلسطينية، والوساطة التي تقوم بها مصر لإنجاح هذه الجهود اضافة الى بحث ملفات اخرى تتعلق بالقضية الفلسطينية بينهما امكانية دعوة جميع الفصائل الفلسطينية الى لقاء موسع هناك.


وكانت موسكو استضافت في فبراير الماضي لقاء موسعاً للفصائل الفلسطينية، دون احداث اختراق حقيقي في ملف المصالحة.


ووجهت موسكو دعوة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية لزيارتها قبل عدة أشهر الا انه تم الغاء الزيارة.




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