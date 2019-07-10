إنقاذ, حياة, شاب, من, جديدة, المكر, لسعته, نحلة,

أفاد الناطق بلسان مركز حيان الطّبي أنّه: "وصل لمركز حيان في كفر ياسيف شاب يبلغ من العمر 32 عاما إثر تعرضه لصدمة حساسية حادة بعد تعرضه للسعة نحلة. بعد تقديم العلاج الأولي تم نقله ب سيارة العلاج المكثف الى مستشفى نهاريا لإستكمال العلاج بحالة مستقرة".

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