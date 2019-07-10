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جريمة تدفيع الثمن في دير قديس ضد محمود قطوسة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



ارتكب مجهولون فجر اليوم ما يسمى بعملية تدفيع الثمن، في قرية دير قديس غربي رام الله، حيث يقطن محمود قطوسة الذي اطلق سراحه بعد اعتقاله في الماضي بقضية اغتصاب طفلة إسرائيلية. 


ورش المجهولون شعارات معادية على جدران مبنى طالبت احداها بفرض عقوبة الإعدام على قطوسة، وألحقوا اضرارا في عدة مركبات. وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث.

واستنكر سكان القرية هذه الحادثة، وقالوا: "ان الشعارات تعتبر خطيرة جدا وفيها اعتداء وتهديد واضح على محمود قطوسة، رغم انه اثبت عدم ضلوعه بحادثة الإغتصاب".




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